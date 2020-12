David Faitelson insiste en decir que Canelo Álvarez no es el mejor

A quién más debería derrotar Canelo Álvarez. Cuántos más recursos debería demostrar en un mismo combate. Y, más importante todavía, quién es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad para David Faitelson si no lo es su compatriota, que ayer volvió tras más de un año de inactividad y conquistó los cinturones de peso súper mediano de la AMB y el CMB derrotando a Callum Smith, quien para la revista The Ring era hasta anoche mismo el mejor 168 libras del mundo.

Curiosamente, la lección del boxeo que el campeón mexicano le dio al británico a lo largo de los 12 asaltos que duró la pelea, a la que solo le faltó el nocaut, no hicieron cambiar de parecer al periodista de ESPN, que a estas alturas ya parecería negar la supremacía de su compatriota más por orgullo que por otra cosa.

"El Canelo puede ser el mejor supermediano del mundo, pero el mejor boxeador, no. Debemos ser mucho más exigentes con ello. No abaratemos la distinción. No nos envolvamos en la bandera o en los intereses de la industria", comenzó escribiendo David Faitelson en su cuenta de Twitter.

Y siguió: "La urgencia que tenemos de decir y creernos que Saúl Álvarez es el mejor boxeador del mundo.... Saúl Álvarez tuvo una nueva demostración de poderío en el ring. Es, inobjetablemente, uno de los grandes campeones de la actualidad. De ahí a decir que es el mejor boxeador del mundo, hay cierta distancia".

Es increíble, pero el boxeo pasó de ser un “fruto prohibido” ==la gran época de JC Chávez, de Morales, de Márquez y Barrera fue en “Pague por Evento”== a una condición mediática total de Saúl Álvarez.

Hace minutos, el propio Faitelson se encargaría de compartir un detalle más que no hace otra cosa que demostrar que sin importar lo que él puede llegar a pensar, los fanáticos del boxeo han elegido al Canelo... "Tuvo anoche más televisión que una selección mexicana de fútbol". ¿Duele?

