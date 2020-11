De la mano de Chino Maidana, habrá cartelera del mejor boxeo argentino este viernes

Una cartelera con lo mejor del boxeo argentino tendrá lugar este viernes en el Autocine Jump Nordelta de Benavídez, organizada por Chino Maidana Promotions, la firma del excampeón mundial Marcos René Maidana. La misma será transmitida en Argentina por ESPN, desde las 21.00.

El combate estelar de la velada presentará a Jeremías Ponce, dueño de un impoluto récord profesional de 25 victorias, 16 de ellas por nocaut, sin empates ni derrotas. Su rival será Rubén Darío López, con marca de 13 victorias, 14 derrotas y 4 empates.

Además, la que será la primera cartelera de boxeo en vivo organizada en Argentina con transmisión para toda América Latina desde que comenzó la pandemia de coronavirus, contará también con el destacado combate entre Alejandro Luis Silva, otro que llega invicto en 13 peleas, y Javier Francisco Maciel, experimentado peleador con récord de 33 victorias y 9 derrotas.

El resto de los combates serán: Carlos María Alanis vs Ismael Miguel Izequilla Cabrera; Francisco Daniel Verón vs Lucas Matias Rubiola; Yoel Peralta vs Facundo Alberto Rojas; Miguel Ángel Scaringi vs Leandro Ariel Fonseca; Alexis Nahuel Torres vs Alberto Emmanuel Zambrano; Jazmín Gala Villarino vs Romina Gisel Sosa; y Brian Ariel Argüello vs Guido Nehuen Anselmi Lopez.

Este viernes, desde Buenos Aires ����



�� Jeremías Ponce vs Rubén 'Pata' López

�� Alejandro 'Cuervo' Silva vs Javier Maciel

�� Y más!



�� EN VIVO �� por #ESPNKnockOut pic.twitter.com/Vdn1XB2Rkv — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 11, 2020

Mientras tanto, hay rumores sobre un posible combate de excampeones mundiales devenidos en promotores, entre Marcos Chino Maidana y Óscar De La Hoya, quien desde hace algunos meses comenzó a entrenarse con el objetivo de regresar a los cuadriláteros.

