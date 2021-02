Demetrius Andrade no cree que Canelo Álvarez es el mejor libra por libra

No han sido pocos los boxeadores de talla mundial que se han mostrado en desacuerdo con el hecho de que Saúl El Canelo Álvarez siga siendo considerado por una amplia mayoría, incluida la popular revista The Ring en su ranking, como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad.

A ese tren de la disconformidad, que en cierto modo deja ver algo de envidia tal y como lo deslizó el campeón de peso súper pluma del CMB Miguel Berchelt en declaraciones recientes a favor de su compatriota, se subió ahora Demetrius Andrade, quien es campeón de peso mediano de la OMB.

El problema que encuentra Andrade es que no considera que Canelo esté enfrentándose a peleadores de una jerarquía que permita hablar de que sus últimas victorias hayan sido gran cosa y lo mismo opina del próximo compromiso que asumirá el tapatío este 27 de febrero ante Avni Yildirim.

"Al final del día, Canelo quiere ser un campeón unificado enfrentándose a oponentes más débiles. Eso no es un legado real, eso no es un campeón real, eso no es un campeón con corazón", le dijo a Fighthype. No suena del todo convincente, claro, porque si hay alguien que no tiene la culpa en relación a quiénes son los campeones de una división es el mexicano.

"Hermano, no eres el mejor libra por libra cuando no has derrotado a alguien que es realmente conocido", agregó Andrade, quien no parece haber revisado que en su récord invicto de 29 peleas, sin empates, no sobresale ni un solo nombre destacado. En fin...

