Deportistas con los mejores apodos y cábalas

El significado de cabulero o suertudo es variado, por no decir inverosímil. Muchos deportistas de elite y amateurs tienen, como costumbre, una forma o manera de expresarse, privada, ante una situación crítica, de riesgo o de alto nivel de complejidad que se le presenta como un obstáculo a superar.

Algunos escogen usar o no una vestimenta particular, otros realizan rituales, ceremonias sin nadie más, y también están aquellos que se ganaron un mote, seudónimo o caracterización por alguna razón sin saber cómo llegó a suceder, la cual es difícil de explicar.

Desde Esteban Granero, pasando por Marcela Acuña, hasta Patrick Roy, les ofrecemos las mejores y más increíbles cábalas y apodos del mundo del deporte a nivel mundial, desde épocas remotas hasta la pura actualidad.

30. Michael Jordan - Con el short a todos lados

Enamorado de su estado natal, Carolina del Norte, Michael Jordan utilizó siempre el short que se ponía siempre cuando jugaba en la universidad (salió campeón en 1982) debajo del uniforme de Chicago Bulls, su segunda casa, durante toda su carrera profesional.

Michael Jordan. Fuente: Getty Images

A lo largo de su impresionante carrera, MJ cosechó 14 All-Star Games, mejor novato en 1985, 6 anillos de NBA con (un par de tricampeonatos) con Chicago, 5 MVP en finales y en toda la temporada, un par de oros olímpicos en 1984 y 1992, hasta su retiro definitivo en 2003 en Washington Wizards.

29. Andre Agassi - Olvidadizo y victorioso

Previo a un duelo de Roland Garros en 1999, Andre Agassi se olvidó su ropa interior en el hotel donde se alojaba y, de todas maneras, ganó su partido: desde ese día, el tenista no utilizó más dicha vestimenta íntima hasta su retiro definitivo en 2006. Por comodidad o cábala, ¡vaya uno a saber la razón!

Andre Agassi. Fuente: Getty Images

Ex número 1 del mundo de la ATP y 8 veces ganador de Grand Slam hasta su punto final en septiembre de 2006, el ex tenista estadounidense se casó con su colega y compatriota Steffi Graf (tienen un par de hijos), ganó 870 partidos, perdió 274, se impuso en 60 títulos, entrenó a Novak Djokovic en 2017 y 2018, y ayudó en su crecimiento a Grigor Dimitrov.

28. Iker Casillas - El área chica, su hábitat natural

El ex arquero español Iker Casillas recortaba las camisetas o buzos que se calzaba, se daba vuelta las medias por cuestión de suerte y, previo al inicio de un partido de club o selección, realizaba un surco con el pie izquierdo desde la corona del área chica hasta la línea de fondo. ¡Increíble pero real!

Iker Casillas. Fuente: Getty Images

Una leyenda en el arco, el ibérico disputó 167 cotejos con la selección española entre 2000 y 2016, se retiró en 2020 en Porto por problemas cardíacos, y su catarata de títulos fue: un Mundial en 2010, 2 Eurocopas seguidas, 3 Champions League, 2 copas del rey, 5 ligas, 4 supercopas locales, una liga lusa, un Mundial de Clubes en 2014, 2 Copas Intercontinentales, 2 supercopas europeas, 2 copas portuguesas y un europeo Sub-20.

27. Sócrates - La vincha del bien social

Si hubo alguien que defendió en todos lados sus principios políticos y pensamientos privados, ese fue, sin dudas, el ex volante brasilero Sócrates. El lungo diestro salía al campo con una vincha blanca elástica en la frente, la cual reflejaba un mensaje de paz, justicia y, de vez en cuando, la frase "Reagan asesino".

Sócrates. Fuente: Getty Images

Un total de 60 cotejos y 22 tantos realizó el creyente sudamericano desde 1979 a 1986 con el Scracht, además de pasar por la Fiorentina, Santos, Botafogo y Corinthians. Fallecido en 2011 con 57 años, el exquisito totocampista se retiró en 1990 y no obtuvo ninguna estrella a nivel colectivo.

26. Marcela Acuña - ¡Gracias a las vírgenes!

La púgil argentina Marcela Acuña armaba un tirual durante los minutos previos a salir a combatir en el ring con la Virgen de Luján, la de Catamarca y el Niño Jesús, sumado a otros amuletos que le daban sus amigos y seguidores. ¡Tigresa y cabulera!

Tigresa Acuña. Fuente: Getty Images

De parte de WIBA y CMB, la boxeadora formoseña obtuvo campeonatos mundiales de peso pluma y super gallo, desde su combate oficial el 28 de abril de 2001 ante Jamilla Lawrence en Buenos Aires: primera vez en la historia que se realizó una pelea profesional femenina en Argentina. Esa lucha entra en las 17 victorias (8 por KO) y 4 derrotas.

25. Julio César Chávez Junior - ¿Y si se saca la vincha roja?

Al igual que su padre boxeador, Julio César Chávez Junior se coloca la famosa vincha roja en su cabeza y la frente, ya que lo aleja de las malas vibras y lo protege de los golpes rivales. La tradición familiar a flor de piel y la dinastía continúa vigente.

Julio Chávez Junior. Fuente: Getty Images

El hijo de Julio César Chávez tratará de emular lo que hizo su padre de 58 años arriba del ring: nacido en Obregón, compitó entre 1980 y 2005 (107 triunfos - 86 KO -, 2 empates y solamente 6 caídas) en peso super pluma, ligero y super ligero, además de entrar al Salón de la Fama en 2011 a nivel internacional.

24. Gennaro Gattuso - ¡Lavá el buzo cuando gustes!

Si resultó una decisión espontánea, la suerte estuvo de su lado: el ex volante italiano Gennaro Gattuso resolvió llevar el mismo buzo desde el día 1 del Mundial 2006 hasta que ganaron el torneo más importante del planeta. Sudaba a mares, se obsesionó con él y hasta lo guardaba en su valija sin pasar por el lavarropas previamente.

Gennaro Gattuso. Fuente: Getty Images

El tano en cuestión vistió 73 veces la playera de su país, con la que metió solamente un tanto entre 2000 y 2010. Retirado en 2013, el ex Perugia, Milan, Rangers, Sion y Salernitana, se impuso en 2 Champions League, 2 ligas italianas, una copa tana, un par de supercopas de esa nación, un Mundial de Clubes, 2 supercopas europeas, 2 campeonatos primavera y un europeo Sub-21 en 2000. Por las juveniles, estuvo en la Sub-21,18 y Juegos Olímpicos.

23. Bobby Moore - El que ríe último, ríe mejor

Campeón del mundo con Inglaterra en 1966, al ex defensor central Bobby Moore le encantaba salir siempre último del vestuario porque prefería ponerse los pantalones sin nadie presente, algo que continuó su colega y compatriota Paul Ince, quien corría y se ponía la camiseta mientras iba al campo de juego.

Bobby Moore. Fuente: Getty Images

Una leyenda viviente para el fútbol inglés: 108 cotejos y un par de anotaciones con la Rosa entre 1962 y 1973, sin selección juvenil previa, ganador de un Mundial, una FA Cup y una recopa europea, el ex zaguero tuvo pasos por West Ham, Fulham, Seattle Spunders y Herning Fremad hasta su retiro en 1979, previo a su muerte en 1993.

22. Serena Williams - El par mágico

Casi con 40 años, la tenista estadounidense Serena Williams todavía utiliza el mismo par de medias durante todo un torneo entero, sin importar cuál sea ni dónde se juegue. ¿Las lava o no? Sin importar la respuesta, esta cábala le dio resultado porque ganó más campeonatos de los que perdió en su carrera.

Serena Williams. Fuente: Getty Images

La menor de las hermanas Williams, de 39 años, tiene en sus vitrinas: 75 títulos en sigles de WTA, 23 coronas en dobles del circuito mundial, un oro olímpico en 2012, otro trío dorado en dobles en Juegos Olímpicos distintos del siglo 21, la Fed Cup de 1999, la Copa Hopman en 2003 y 2008, 7 Abiertos de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 US Open.

21. Adrián Mutu - Fue cosa de brujas

El ex futbolista talentoso rumano Adrián Mutu tiene una historia inédita: se ponía hojas de albahaca dentro de sus medias antes de los encuentros y usaba la ropa interior al revés, debido a que su deseo era modificar lso maleficios de un grupo de brujas que una vez se cruzó.

Adrián Mutu. Fuente: Getty Images

El mejor rumano, luego del enorme Hagi, firmó planilla 77 veces con su seleccion (35 dianas) entre 2000 y 2013, se retiró en 2016, contó con presencias juveniles en Sub-21 y 18 (26 cotejos y 14 goles), ganó una Premier League, una copa rumana y una liga de su país natal.

20. Finidi George - Bendito sombrero cordobés

Pocos jugadores festejan los goles con una máscara, palo o algún objeto en especial. El nigeriano Finidi George agarraba un sombrero cordobés cada vez que metía la pelota en el arco opuesto cuando se desempeñaba en Real Betis.

Finidi George. Fuente: Getty Images

Poco conocido en la actualidad, el africano retirado desde 2004 supo meter 8 pases a la red en los 45 partidos con el combinado de Nigeria entre 1991 y 2002. Conquistador de una Copa Intercontinental, una Champions League, una Copa África en 1994, 3 ligas holandesas, 2 copas de ese país, una supercopa europea y una recopa continental, el ex futbolista vistió las playeras de Mallorca, Betis, Ajax, Ipswich Town y Sharks FC.

19. Iván Zamorano - La venda blanca a todas partes

Muy de vez en cuando, el ex delantero chileno Iván Zamorano usaba una venda blanca en su mano/muñeca derecha para jugar al fútbol sin una razón confirmada, situación similar a la de su colega y compatriota Juan Carlos Peralta que se vendaba el pie derecho y, como la primera ocasión ganó, continuó con la cabulera tradición.

Iván Zamorano. Fuente: Getty Images

Bam Bam vistió los colores de Chile en 69 ocasiones, metió 35 goles entre 1989 y 2001, se retiró en 2003, salió victorioso de una liga española, una copa del rey, una liga mexicana, una extina Copa UEFA y una supercopa local, entre Internazionale, Real Madrid, Colo Colo, Sevilla, América, Cobresal, Bologna, St. Gallen y Trasandino.

18. Ricardo La Volpe - ¿La razón? El horóscopo chino

Nunca como jugador, siempre como entrenador: el ex director técnico argentino Ricardo La Volpe usaba excéntricas corbatas de dragones en los partidos que dirigía por cábala. El por qué es muy sencillo: el Bigotón es dragón en el horóscopo chino y cree en la buena energía Feng Shui.

Ricardo La Volpe. Fuente: Getty Images

Campeón del mundo en 1978 como tercer arquero, el ex futbolista colgó los guantes en 1983 y luego se dedicó a dirigir en primera división. Solamente le tocó defender el arco argentino en 8 oportunidades entre 1976 y 1978, sumado al de Banfield (ganador y ascenso en la B en 1973), San Lorenzo, Atlante y Oaxtepec.

17. Patrick Roy - A los locos les da por hablar solo, pero a él no le salía tan mal

El histórico jugador de hockey sobre hielo Patrick Roy tenía conversaciones con los palos de los arcos que defendió durante toda su trayectoria profesional. El motivo era que eso lo ayudaba a mejorar su rendimiento individual, además de patinar para atrás antes de cada juego.

Patrick Roy. Fuente: Getty Images

Su periplo por el profesionalismo resultó entre 1981 y 2003 en Montreal Canadiens, Avalancha de Colorado, Granby Birons y Sherbrooke Canadiens. Representante de Canadá en 1998, luego de su retiro fue entrenador de NHL desde 2013 hasta la actualidad.

16. Laura Trott Kenny - Mejor mojate las medias, así ganás

Desde siempre, la ciclista norteamericana Laura Trott Kenny compite con los calcetines mojados, se cubre los pies con una toalla húmeda antes de ponerse los zapatos y acá está el por qué: una vez ganó una carrera accidentalmente con la misma puesta. ¡Toalla que gana, no se toca!

Laura Trott Kenny. Fuente: Getty Images

De Reino Unido para el mundo hace 29 años, la ciclista de pista y ruta da que hablar y mucho: medalla dorada en los Juegos Olímpicos 2012 y 2016, cosechadora de las tres preseas posibles en varios mundiales, sumado a oro, plata y bronce en campeonatos europeos, respectivamente.

15. Gheorghe Hagi - El Maradona de los Cárpatos

Durante los años 90, el ex enganche rumano Gheorghe Hagi derrochaba magia con cada pelota que tocaba, tanto en la selección como en Real Madrid o Barcelona. El mejor jugador de su país de todos los tiempos fue el líder de la generación dorada de Rumania.

Gheorghe Hagi. Fuente: Getty Images

Magia, talento, control, ambidiestro y liderazgo, rasgos que hicieron de Hagi uno de los mejores de su tiempo: 125 partidos y 35 goles entre 1983 y 2000 con su país natal, sin juveniles, retirado en 2001, ganó 4 supercopas españolas, 3 ligas rumanas, 4 ligas turcas, 2 supercopas europeas, dos copas de su nación, una extinta UEFA y una copa turca para el dueño del FC Viitorul.

14. Demetrio Albertini - Metrónomo

Apodos raros si los hay, el del ex volante mixto italiano Demetrio Albertini se debió a que es un aparato que se utiliza en música para marcar el compás de cada estrofa y el tiempo de la canción, algo similar a lo que él hacía en el verde césped con sus compañeros: el tempo del partido.

Demetrio Albertini. Fuente: Getty Images

Uno de los tanos más renombrados y famoso en el fútbol fue, sin dudas, Metrónomo: 79 cotejos y 3 tantos con el combinado nacional entre 1991 y 2002, Sub-21 y 18 entre 1989 y 1990, se retiró en 2005, ganó 3 Champions League, una liga española, 5 Serie A, una copa italia, 3 supercopas locales, una Copa Intercontinental, un europeo Sub-21 en 1992 y un par de supercopas europeas.

13. Frank Ribery - Scarface

Lamentablemente para el volante externo francés Frank Ribery, a los 2 años sufrió un accidente automovilístico junto con sus padres y salió despedido por el parabrisas (se hizo una cicatriz en la mejilla). La otra causa de su mote fue la película de Al Pacino, estrenada justamente el año que el galo nació: 1983.

Frank Ribery. Fuente: Getty Images

Hermano de otros dos futbolistas, Scarface representó a Francia en 81 ocasiones (16 pases a la red) entre 2006 y 2014, más 13 firmas de planilla y 2 gritos sagrados en la Sub-21. Se impuso en una Champions League, 9 bundesligas, 6 copas alemanas, una copa turca, un Mundial de Clubes, una supercopa europea, 4 supercopas teutonas y una copa de liga germana. Bayern Munich, Metz, Galatasaray, Alés, Marsella, Brest y Lille ya lo disfrutaron.

12. Ole Gunnar Solskjaer - Asesino con cara de niño

Todavía con cara de nene, el ex delantero noruego Ole Gunnar Solskjaer se ganó este apodo porque su poder goleador era formidable cada vez que entraba a la cancha desde el banco (en una temporada marcó 28 dianas en Manchester United como suplentes).

Ole Gunnar Solskjaer. Fuente: Getty Images

Todavía con rostro juvenil, el ex atacante escandinavo desparramó talento y poder de gol con su país entre 1995 y 2006 (67 duelos y 23 gritos), post 19 cotejos y 13 dianas en la Sub-21, sumado a los siguientes galardones: una Champions League, una Copa Intercontinental, 6 ligas inglesas, 2 FA Cup y 4 Community Shields, hasta su retiro en 2007.

11. Iker Muniaín - Bart Simpson

Sin entrar en confunsiones por el cabello actual, el volante español Iker Muniaín tiene un parecido con el personaje de la serie estadounidense de dibujos animados y, por su fanatismo, llevaba la figura de Bart en las canilleras consigo en cada cotejo. "Era una época de mi vida qye estuvo bien, pero ya no me siento identificado".

Iker Muniaín. Fuente: Getty Images

De igual nombre que su colega y compatriota Casillas, este mediocampista creativo es vasco de sangre y nacimiento, región en la que juega al fútbol desde siempre, con contrato hasta 2024 en Athletic Club Bilbao, pero representó a su nación en 2 cotejos en 2012, post Sub-16 a 23 en los cuales ganó un par de europeos en 2011 y 2013, más 2 supercopas locales en el Nuevo San Mamés.

10. Esteban Granero - Pirata

En cada festejo de gol, el volante español Esteban Granero se lleva la mano al ojo emulando el parche de un pirata para dejar en claro que el único en el campo es él y nadie más. El mediocampista ibérico se adjudicó este mote debido a que nunca se peinaba y pocas veces se afeitaba.

Esteban Granero. Fuente: Getty Images

De apodo de antaño, el Pirata solamente jugó una decena de encuentros (y 2 dianas) con España en el siglo 21, en la Sub-21, sin poder seguir su carrera en la mayor, surgido de la cantera de Real Madrid, para luego ser parte de las filas de Real Sociedad, QPR, Getafe y Espanyol. Campeón de un europeo Sub-19 en 2006, una copa del rey y una liga española.

9. Carlos Roa - Lechuga

De apodo reconocido y poco habitual, el ex arquero argentino Carlos Roa tuvo una carrera muy identificada con el tema alimenticio y nutricional. De trayectoria intachable, el golero de la selección albiceleste en Francia 1998 es vegetariano estricto y así seguirá hasta el día de su muerte. ¡Un ejemplo a seguir!

Carlos Roa. Fuente: Getty Images

De pichón de crack a consolidación europea, así vivió su carrera el gran Lechuga: salido de Racing Club en los 80, pasó por Lanús, Mallorca, Albacete y Olimpo. Dos veces retirado, la última en 2006, el ex portero se llevó una supercopa sudamericana en 1988, una supercopa española en 1998 y una copa conmebol en 1996. Pero lo más valioso para él fueron los 17 encuentros que defendió el buzo nacional entre 1997 y 1999.

8. Thomas Gravesen - Shrek

De la famosa película Shrek, el ex volante tapón danés Thomas Gravesen se parecía mucho al ogro en cuestión mientras jugaba al fútbol: el Ogro de los Galácticos, en Real Madrid, realizaba duras faltas y su intensidad de juego lo demostraba. De carácter fuerte y duro de roer, el pelado se peleó con Robinho en un entrenamiento y le hicieron la cruz en el club español.

Thomas Gravesen. Fuente: Getty Images

Entre 1998 y 2006, la vida del calvo mediocampista se vio envuelta en 66 veces con su selección (5 tantos), sin divisiones juveniles previas, sumado a una liga escocesa en 2006/2007, hasta su retiro en 2008 en Everton, y sus estadías en Real Madrid, Celtic, Hamburgo y Velje BK.

7. Fredrik Ljungberg - Mr. Gayumbos

En una entrevista íntima en 2010, el ex volante sueco Fredrik Ljungberg confesó que es homosexual orgulloso: "Me encanta la moda y hay tantos gays con un estilo increíble...es un cumplido para mí. La verdad no sé por qué la gente está tan interesada...simplemente tomé la decisión de no hablar de ello". Modelo profesional hace años, fue contratado por Calvin Klein mientras jugaba en Arsenal.

Fredrik Ljungberg. Fuente: Getty Images

75 presentaciones más 14 anotaciones han sido el resultado de su paso por la selección sueca para el talentoso mediocampista entre 1998 y 2008, sin juveniles previas. Retirado desde 2015, Fredrik cosechó 3 FA Cup, 2 Premier League, una copa escoceca, una liga de su país, una copa sueca, un US Open Cup y una Community Shield, entre Arsenal FC, Celtic, Mumbai City, West Ham, Shimizu, Chicago Fire, Sounders FC y Holmstads.

6. Robert Pires - D´Artagnan

Ganador de muchos títulos a nivel clubes y selección, el ex volante por afuera Robert Pires fue uno de los jugadores más líricos de la historia: el protagonsta de los Tres Mosqueteros le vino como anillo al dedo porque era muy estético y su juego recordaba al de un espadachín.

Robert Pires. Fuente: Getty Images

Ídolo, ícono, líder, mandamás, de todo un poco tuvo la carrera del mediocampista galo: 79 firmas de planilla con su selección entre 1996 y 2004 (14 gritos sagrados), retirado en 2015, post Sub-21 y 20 (27 partidos y 9 goles), un Mundial como local en 1998, una Eurocopa en 2000, un par de ligas inglesas, otro par de Copas Confederaciones, 3 FA Cup, 2 Community Shields y una Ligue 1.

5. Carlos Núñez - Discoteca

Si existe un futbolista que tiene un apodo que realmente hizo olvidar o enterrar su nombre de pila, ese es Carlos Núñez. El delantero tomó como propio el apodo Discoteca porque tenía demasiado gusto por las salidas nocturas y los boliches.

Carlos Núñez. Fuente: Getty Images

Profesional de 2010 hasta estos días, el uruguayo debutó oficialmente en Liverpool de su país, para luego dar el salto a Racing Club, Peñarol, Guaraní, Chiapas, Unión La Calera, Porto y Cerro Largo. Sin selección mayor ni juveniles, el atacante ganó el torneo charrúa en la temporada 2012/2013 con el Carbonero.

4. José Varacka - Puchero

Ya sin vida, el ex futbolista argentino José Varacka era conocido como Puchero porque un empresario de origen judío que tenía una fábrica de churros en el barrio porteño de Congreso, Buenos Aires, lo vio comiendo su mercancía en un lugar ajeno y le dijo: "Vos tenés que comer en tu casa, no acá. Pedile a tu mamá que te cocine puchero".

José Varacka. Fuente: Getty Images

Puchero para los amigos y amantes del fútbol argentino, ex ayudante de campo del combinado nacional en los años 70, comandado por Vladislao Cap, falleció a los 86 años en 2018, disputó partidos oficiales en Colo Colo, San Lorenzo, River Plate e Independiente entre 1960 y 1968, y se desempeñó como volante defensivo.

3. Diego Forlán - Cachavacha

El ex delantero uruguayo Diego Forlán es nombrado de esta manera, ya que refiere al personaje de la historieta Las Aventuras de Hijitus de Argentina. La Bruja Cachavacha es el personaje por el cual, cariñosamente, terminó siendo la culpable de su seudónimo: el mismo fue creado por García Ferré entre ficción y realidad.

Diego Forlán. Fuente: Getty Images

Cachavacha jugó 112 veces y marcó 36 gritos sagrados con Uruguay entre 2002 y 2014, ganó la Copa América 2011, se impuso en una Premier League, una FA Cup, una liga charrúa, una Europa League, 2 Community Shields, una supercopa europea, una liha de Hong Kong y una copa de dicho país: vistió los colores de Independiente, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester United y Peñarol, entre otros.

2. Roy Keane - The Psycho

Elegante para mover el balón, el ex mediocampista ofensivo irlandés Roy Keane era considerado un psicópata para pelear cada pelota como si fuera la última de su carrera o del partido. No le disgutaba ese rol y, por el contrario, le agradaba demasiado para llevarlo a cabo en el campo. ¡Un demente sin causa!

Roy Keane. Fuente: Getty Images

Al igual que sue hermano Robbie, Roy es héroe nacional por lo mostrado en el verde césped con Irlanda: 67 firmas de planilla y 9 conquistas en la red rival entre 1991 y 2005. Retirado desde 2006, el ex todocampista se impuso en 7 Premier League, una Champions League, una Copa Intercontinental, 4 FA Cup, una liga escocesa, una copa de ese país y 4 Communithy Shields, entre Manchester United, Nottingham Forest, Rockmount y Cobh Ramblers.

1. Arturo Vidal - Celia Punk

El actual volante chileno Arturo Vidal tiene bien ganado esta caracterización porque admiraba mucho a la cantante Celia Cruz y utiliza un peinado al estilo mohicano. Conocido como Rey Arturo, este es el tercer apodo que le ponen en su carrera profesional.

Arturo Vidal. Fuente: Getty Images

Los 119 enfrentamientos y 32 tantos con La Roja, desde 2007, convirtieron al mediocampista en uno de los últimos grandes ídolos de su nación: bicampeón continental en 2015 y 2016, más Sub-20 (13 cotejos y 8 dianas). Enorme racha de títulos entre Internazionale, Juventus, Barceloan, Bayern Munich, Colo Colo y Bayer Leverkusen: una copa italia, dos supercopas alemanas, 3 ligas trasandinas, sos supercopas tanas, 3 bundesligas, 5 Serie A, una copa del rey y una liga española.

