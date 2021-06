Deportistas que aparecieron en series y películas

Los jugadores de cualquier disciplina son famosos y conocidos por lo que realizan dentro del campo, sus resultados consecuentes y los récords o marcas que puedan romper en algún momento de su trayectoria profesional o amateur.

Pero también, algunos, no todos, eligen otro ambiente, desconocido al principio, pero que luego de algunas pruebas y buenas vibras, terminan amigándose con la gente del mismo y se sienten queridos bajo cualquier punto de vista.

Desde Terry Crews, pasando por John McEnroe, hasta Vinnie Jones, los deportistas, actuales y retirados, que traspasaron la pantalla chica y grande, respectivamente, en más de una ocasión y por muchos años post etapa recreativa.

16. Pelé - Evasión o Victoria

Junto a sus colegas Osvaldo Ardiles, Terry Brady y Bobby Moore, Pelé formó parte importante del elenco de Evasión o Victoria, película ambientada en época de la Segunda Guerra Mundial, la cual se basó en un partido de fútbol organizado en un campo de concentración en plena Europa, entre presos (equipo de los futbolistas mencionados) y guardias nazis del lugar.

Tricampeón mundial e ídolo en Santos

Héroe nacional en Brasil, O Rey disputó 91 partidos y convirtio 77 goles oficiales con la Canarinha entre 1957 y 1971, sin pasar previamente por selecciones juveniles. Retirado en 1977 tras su periplo por Cosmos y su gran estancia en Santos, el mejor jugador del mundo de su tiempo ganó 3 Mundiales, un par de Copas Libertadores e Intercontinentales, 6 ligas brasileras y una copa Nasl Soccer Bowl.

15. Hillary Wolf - Solo en Casa

Nacida en Estados Unidos en 1977, Hillary Wolf es la única de esta lista que pasó del cine a practicar de lleno su deporte favorito. En su caso, el judo. Protagonista de Solo en Casa 1 y 2, la judoca participó en una decena de películas y series americanas, ganó el campeonato mundial junior de su disciplina en 1994 y estuvo en los Juegos Olímpicos 1996 y 2000.

Todo al revés: ¡del cine al judo!

La primera de la tira Solo en Casa se estrenó en 1990, mientras que la segunda versión se lanzó al público en 1992 y el subtítulo de la misma fue Perdido en Nueva York. De todos modos, ambos largometrajes no resultaron los únicos conocidos de Hillary en el ambiente cinematográfico: Desmadre familiar (1992) y Milagro a la costa (1990) también la tuvieron entre sus créditos.

14. Sergio Agüero - Torrente 4

Pocos saben que Sergio Agüero rodó Torrente 4, con Cesc Fábregas en 2010, protagonizada y dirigida por el director Santiago Segura, realizada en 3 dimensiones en Madrid y Segovia. Previo a ambos futbolistas, en las primeras 3 versiones aparecieron Casillas, Sergio Ramos, Helguera y Niño Torres. Comedia internacional, también hubo una quinta en 2014, pero ambientada como si fuera 2018.

De héroe en Manchester a jugar con Messi en Barcelona

A pocos días de ser refuerzo estelar del Barcelona, para jugar con su mejor amigo Messi, el Kun ya vistió la camiseta de la selección argentina en 97 ocasiones desde 2006 (41 dianas), pasó cuatro años entre juveniles y olímpicos por el predio de la AFA en Ezeiza, y conquistó 5 Premier League, una Fa Cup, 6 copas de liga inglesa, una Europa League, un par de Mundiales Sub-20, un oro olímpico. 3 Community Shields y una supercopa europea.

13. Eric Cantona - Recursos Inhumanos

Eric Cantona, ex mediocampista francés de los 90, nació en 1966, mostró siempre un carácter irascible en el campo de juego de Old Trafford, rasgo que lo llevó muy durante su carrera como actor de cine, y especialmente en La alegría está en el campo con su hermano Joel, en Buscando a Eric en 2009 y en la famosa serie recursos Inhumanos (2020).

Su estricto carácter lo hizo ganar mucha plata, sino miren la película del subtítulo anterior

La carrera del ex volante galo se vio envuelta en 45 firmas de planilla y 19 dianas con su nación entre 1987 y 1995, previo a su retiro definitivo en 1997 y sin juveniles, además de sumar a su vitrina personal los siguientes logros: un par de Ligue 1, 5 Premier League, un par de FA Cup, una copa francesa y 6 Community Shields.

12. Vinnie Jones - Juegos, trampas y dos armas humeantes

Con pasado en Chelsea y Wimbledon FC, ambos de Inglaterra, el ex futbolista Vinnie Jones tuvo vida fuera de la cancha como actor de reparto, más que protagónico, en 25 películas aproximadamente, de las cuales se destacó en la mencionada en el subtítulo. Ex capitán de Gales y mediocampista feroz, alcanzó la fama en la pantalla granda y en la cantidad récord de rojas recibidas en su carrera, 12 en total.

Llegó a tener el récord histórico de expulsiones

Retirado desde 1999, el ex volante tapón solamente estuvo en 9 presentaciones (sin pases a la red) entre 1994 y 1997 para el combinado galés, sin haber pasado por juveniles. Nacido en Watford, solamente ganó la FA Cup en 1988, además de los dos mencionados, vistió los colores de QPR, Leeds, Sheffield United e IFK Holmund.

11. Carlos Monzón - La Mary

Carlos Monzón debutó en el cine en 1974 con La Mary junto a su ex pareja Susana Giménez, además de estar en un par de producciones italianas, en Soñar, soñar con Leonardo Favio en 1976, Amigos para la aventura (1978), Las locuras del profesor (1979), Los hijos de López (1980), Un loco en acción (1983) y, con imágenes de archivo inéditas, en su documental Furia, las peleas de Monzón (2019).

Su mano en el ring también sirvió para las películas y las mujeres

Muy estudioso de sus rivales cada vez que peleaba, el difunto boxeador que ganó 87 peleas y perdió solamente en 3 ocasiones en peso mediano, defendió 14 veces su cinturón de campeón del mundo y, lamentablemente para él, también estuvo tras las rejas por violencia de género y uso excesivo de la fuerza contra ex mujeres mientras era famoso por su forma de combatir arriba del ring.

10. John McEnroe - Rockefeller Plaza

De apoco Supermac, John McEnroe nació en Alemania en 1959, pero creció en Quenns, Nueva York. Ganador de 7 Grand Slam como tenista, el ex deportista fue número 1 del mundo entre 1979/80 y 1984 sin interrupciones, notable récord para la era moderna del mencionado deporte individual, y también logró un sinfín de torneos ATP que confirmaron su superioridad temporal y de sus tiempos. Luego de su retiro en 1992, se dedicó a comentar partidos en televisión y disputó torneos de veteranos asesorando a otros colegas.

Pocos saben que nació en Alemania

En series de televisión como Rockefeller Plaza y Ejetuvio agresivo (2003), el germano actuó en No te metas con Zohan (2008), además de la serie con el mismo nombre en las temporadas 3, 6 y 7 (solamente en un trío de capítulos) en 2008 y 2012, siempre como él mismo. Por último, y fuera del cine, el teutón dedicó poco tiempo de su vida a ser el capitán del equipo de Estados Unidos de Copa Davis.

9. Arnold Schwarzenegger - Terminator

Oriundo de Austria, pero nacionalizado estadounidense (hasta gobernador de California), Arnold Schwarzenegger comenzó a practicar fútbol americano, boxeo y atletismo al mismo tiempo, se dedicó al físicoculturismo y ganó 13 competencias (récord personal) de distintas disciplinas.

De Austria para el mundo, pero criado por el fisicoculturismo

Debutante de cine en 1969 con Hércules de Nueva York, el forzudo actor realizó Conan el Bárbaro y El Exterminador en 1984, pero su estrellato en el mundo del espectáculo resultó con Terminator, el cual lo tuvo como protagonista estelar y la estrella pincipal del mismo. En blanco y negro como en color, su apariencia física y facial casi nunca pasó desapercibida.

8. Andrés Iniesta - ¿Quién mató a Bambi?

El gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 lo convirtió en un mito del país ibérico: el director Santi Amadeo lo contó para su proyecto ¿Quién mató a Bambi? y el volante, por única vez en la pantalla grande, aceptó un cameo para compartir cámara con grandes actores como Ernesto Alterio y Quim Gutiérrez.

Tocó el cielo con la manos en Sudáfrica 2010

131 cotejos y 13 conquistas a la red fueron el resultado de su paso por la selección española entre 2006 y 2018, post juveniles Sub-17 a 21, tiempo en el que consiguió el mencionado Mundial y un par de Eucopas consecutivas en 2008 y 2012. Además, el ex Barcelona también se dio el lujo de levantar 9 supercopas locales, 3 Mundiales de Clubes, 6 copas del rey, un europeo Sub-19 y otro Sub-17, una copa japonesa, 3 supercopas europeas, una nipona, 9 ligas españolas y 4 Champions League.

7. Shaquille O'Neal - Son como niños 2

Partícipe del trío de anillos consecutivos con Los Ángeles Lakers, con su amigo y difunto Kobe Bryant, Shaquille O'Neal nació en 1972, pasó por Orlando Magic en el inicio de su exitosa carrera, resultó MVP en las 3 finales con los amarillos y violetas, rompió corazones propios y extraños, y también logró el éxito deportivo con la selección de Estados Unidos en torneos FIBA.

¡Llegó a ser hasta productor ejecutivo de cine!

SM4, Kazaam en 1996 como productor ejecutivo y el protagonista, Steel y un hombre de acero en 1997 como Henry Irons, el apodado Come Hamburguesas entró al cine en 1993, y luego derivó en otros largometrajes como Son como niños 2 y Scary Movie 4 en 2006 como Shaq.

6. Jason Lee - Me llamo Earl

Ex skateboarding profesional, Jason Lee es uno de los dos únicos skaters en tener unas zapatillas Airwalk con su nombre completo grabado de manera sublime, y además fundó su proyecto personal llamado Stereo Skateboard, con su mejor amigo y compañero de ruta, el colega Chris Pastras, en 1992.

¿Y si no hubiese conocido a Chris Pastras?

Cumplidos sus sueños en el mundo del deporte, el skater estuvo en la comedia Me llamo Earl en 2005, en Mallrots en 1995, en Persiguiendo a Amy en 1997, en Dogma en 1999, en Una chica de Jersey en 2004, en Casi famosos en 2000 y en Vanilla Sky en 2001, respectivamente.

5. Terry Crews - Brooklyn Nine-Nine

Gran destacados en las artes y la pintura, Terry Crews fue elegido para el draft de la NFL en 1999 y transferido a Los Ángeles Rams, que lo disfrutaron un par de temporadas, luego pasó por Washington Football Team, Los Ángeles Changers, San Diego Changers, Philadelphia Eagles y Rhein Fire (en Europa), hasta su retiro final en 1996, tras 38 asistencias en tackleadas, 57 tackels realizados, 32 partidos jugados y dorsales 51, 90 y 94.

Poco tiempo en la NFL, mucho en el cine

Sin mucho tiempo neto y continuado en la cancha, el norteamericano dedicó elresto de su vida a brillar en el cine, tal como hizo con un casco en la cabeza y botines en los pies: debutó como actor en The 6th Day en 2000, y luego pasó por Malibus Most Wanted (2003), White Clicks (2004), Idiocracy (2006) y la serie Brooklyn Nine-Nine como última función cinematográfica.

4. Michael Jordan - Space Jam: El juego del siglo

El mejor jugador de la historia del baloncesto mundial conquistó 6 anillos (3 tricampeonatos) con Chicago Bulls, su segunda casa, fue MVP en varias temporadas pasadas y el mejor rookie en 1985 tiempo después de debutar en la NBA. Michael Jordan anunció su primer retiro en 1993 a causa de estrés mental y cansancio físico, algo que lo llevó a probar suerte sin fortuna ni éxito en el béisbol, y al cine como hobby.

MVP dentro y fuera de la cancha

Su primera experiencia cinematográfica llegó en 1996, de la mano de la serie Looney Tunes, cuando ya era toda una estrella del mundo de la naranja, con la producción y actuación notable en Space Jam: El juego del siglo, película que generó 80 millones de dólares en ganancias solo en Estados Unidos, debido a ser un éxito taquillero e interactuado con dibujos animados. Junto con sus amigos y colegs Charles Barkley y Pat Ewing, en 2020 se estrenó la serie The Last Dance en la plataforma Netflix con un repaso de toda su carrera y testimonios increíbles de sus ex compañeros y entrenadores.

3. Ronda Rousey - Rápidos y Furiosos 7

Oriunda de Riverside en 1987, Ronda Rousey fue luchadora femenina en el octágono de la UFC, primera mujer en ganar la medalla de bronce en judo en los Juegos Olímpicos para Estados Unidos en 2008, logros que obtuvo antes de debutar en el cine en 2014 con Los Indestructibles 3 y Rápidos y Furiosos 7 en 2015.

Del octágono a la pantalla sin escalas

Con más de 5 películas en total donde actúa, la ex profesional de las artes marciales mixtas también apareció en los siguientes largometrajes: El séquito (2015), The Hurt Business (2016), Milla 22 (2018), en media decena de epidodios de la temporada 3 de 9-1-1 (2019) y en un solo capítulo de la temporada 2 de Blindspot.

2. Lebron James - Space Jam 2

Debutante absoluto con Cleveland Cavaliers en 2003, su segunda casa, Lebron James pasó un par de ciclos por dicha franquicia, sumados a 3 años en Miami Heat y de actualidad en Los Ángeles Lakers. Un póker de anillos, varios All-Star Games y MVP de finales y temporadas enteras, elogios públicos y privados, medallas doradas y plateadas en Juegos Olímpicos con su selección, es todo lo que por ahora este crack consiguió en su carrera como basquetbolista.

Sigue los pasos de MJ en el parqué, ¡y en el cine también!

La comedia Train Wreck lo posicionó en el mundo del cine, aunque plata no le faltara. De aquel rol secundario a ser la estrella absoluto del próximo estreno, sin fecha confirmada, de Space Jam 2, tal como lo hizo Michael Jordan en 1996 con la primera película de los Looney Tunes.

1. David Beckham - El Rey Arturo: la leyenda de la espada

El ex futbolista inglés David Beckham, aunque pocos sepan de verdad, fichó para las películas del director y amigo Guy Ritchie, entre las que se destaca la del subtítulo. La misma es ambientada en la época de la Edad Media (cine medieval) y esta fue su primera experiencia en el alto nivel cinematográfica, sumado a otras producciones más modestas.

La rompió toda adentro, y afuera también

Al igual que Iniesta, el ex volante exquisito disputó 115 duelos con Inglaterra, en los que convirtió 17 veces en el arco rival, desde 1996 a 2010, post estadía en Sub-21 y 18 entre 1992 y 1995, sumado a los siguientes galardones: 6 Premier League, una Champions League, una liga española, 2 FA Cup, una supercopa española, una copa francesa, 2 MLS Cup, un par de Supporters Shields, una Copa Intercontinental y 4 Community Shields.

