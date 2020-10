Dereck Chisora marcó dos categorías en las que es mejor que Joshua, Fury y Wilder

Con 36 años, Dereck Chisora tendrá este 31 de octubre la oportunidad de ser protagonista de otra gran batalla cuando reciba en la Arena O2 de Londres al excampeón lineal de peso crucero Oleksandr Usyk, quien estará realizando su segunda pelea tras decidir subir a la división de los pesos pesados.

Pese a que el ucraniano es nuevo en la categoría, parte como amplio favorito a quedarse con el triunfo. Sin embargo, el británico confía en contar con los atributos necesarios como para derrotarlo y demostrarle que no ha sido su mejor elección querer fajarse con los hombres más grandes del mundo del boxeo.

Tanta confianza se tiene Chisora que incluso marcó que hay dos atributos en los que nadie se le compara, ni siquiera los campeones mundiales Anthony Joshua (AMB, FIB y OMB) y Tyson Fury (CMB), ni tampoco el excampeón mundial Deontay Wilder o el aspirante al título Dillian Whyte.

"No creo que en el juego de los pesos pesados haya nadie más fuerte que yo en este momento. ¿Anthony Joshua? ¿Tyson Fury? ¿Dillian White? ¿Deontay Wilder? No. No son más fuertes que yo. Soy más fuerte y más loco que todos ellos. Y tengo mayor ambición", dijo en diálogo con Sky Sports.

Chisora sabe que si quiere tener una nueva oportunidad de aspirar a un título mundial, debe derrotar a Usyk. Es por eso que está trabajando para no tener nada que reprocharse una vez que finalice esa pelea. "No quiero decepcionarme. Quiero darlo todo. No quiero mirar hacia atrás y decir que debería haberlo hecho mejor. Quiero dar todo para no arrepentirme cuando cuelgue los guantes", concluyó.

