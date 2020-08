Derevyanchenko avisó que dejará sin cinturón a Jermall Charlo

Sergiy Derevyanchenko estuvo muy seriamente en los planes de Saúl El Canelo Álvarez para la pelea que pueda dar lugar a su regreso en tiempos de pandemia. Sin embargo, priorizó la oferta y la gran oportunidad deportiva que significará para él enfrentar a Jermall Charlo, con el título de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo en juego.

Dicha posibilidad le llegará el 26 de septiembre, en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, y está convencido de que tiene con qué coronarse en casa del campeón. "Cuando llegó la llamada de Charlo, estaba listo para volver a la rutina del campamento y continuar trabajando en las mejores que hice previo a la pelea con GGG", expresó en diálogo con Boxing Scene.

La referencia del ucraniano tiene que ver con su última presentación, el 5 de octubre de 2019 ante Gennady Golovkin en el Madison Square Garden. Si bien perdió aquel combate por decisión unánime de los jueces, Derevyanchenko dio una gran batalla contra el kazajo que lo puso en la consideración de los más grandes eventos.

Otra vez pensando en el compromiso que se le viene, destacó las cualidades del campeón de los medianos que tiene el CMB, pero aseguró tener todas las armas para vencerlo: “Charlo es un muy buen talento. No te conviertes en campeón mundial por suerte. Es un buen peleador y me estoy preparando para su mejor versión", dijo.

Y agegó: "Esta pelea va a ser una gran pelea, pero creo que mi experiencia y mi conjunto de habilidades serán demasiado para Charlo. No quiero faltarle el respeto, pero creo que estoy en un nivel en el que Jermall nunca ha estado antes. No ha boxeado a nadie con mis habilidades, y se demostrará la noche en que me convierta en el campeón mundial de peso mediano del CMB".

