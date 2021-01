Desde el Canelo Team desaprobaron la última actuación de Gennady Golovkin

Una vez superado el obstáculo de Callum Smith, con más suficiencia de la que se esperaba en la previa, Canelo Álvarez y su equipo de trabajo comenzarón a planificar un 2021 en el que esperan mucha acción para el tapatío, ahora campeón mundial de peso súper mediano de la AMB y el CMB.

El objetivo principal es conquistar todos los títulos en las 168 libras, por lo que debería enfrentarse a Billy Joe Saunders, campeón de la OMB, y Caleb Plant, campeón de la FIB; aunque también habrá que cumplir con una defensa obligatoria y heredada ante el turco Avni Yildirim. Pero hay una pelea que siempre ronda en torno a Canelo y es la posibilidad de concretar la trilogía de combates ante Gennady Golovkin, que por ahora tiene un historial favorable al mexicano con un empate y una victoria.

Eddy Reynoso no quiso descartar de lleno esta posibilidad, aunque dejó claro que para que suceda el uzbeko debería dejar la división de peso mediano y subir a pelear como súper mediano, ya que es la división en la que Canelo planea completar todo el año.

Pero en los últimos días todo el Canelo Team parece haber empezado a descartar esta posibilidad, principalmente por creer que Golovkin ya no es oposición para el tapatío. Primero fue el propio peleador quien dijo que en estos momentos podría hacer demasiado daño al uzbeko. Y recientemente Eddy Reynoso desaprobó la última actuación de este ante Szeremeta.

"Yo no veo a Golovkin igual que antes. Lo he visto más lento. Con Derevyanchenko se veía realmente mal. Mucha gente dijo que no estaba bien preparado. En su última pelea también lució mal. Es un luchador que siempre se prepara bien, es muy disciplinado pero creo que su edad lo está alcanzando. No es fácil. Es un boxeador de 38 años que viene de una larga carrera amateur. Además de mantenerse en una categoría de peso, es muy difícil", aseguró el entrenador de Canelo en diálogo con Little Giant Boxing.

Lee También