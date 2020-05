Desde el rincón de Tyson Fury le dejaron un consejo a Deontay Wilder

Aunque Tyson Fury pudiera tener otros planes, por ejemplo buscar la unificación de títulos de la división de pesos pesados ante Anthony Joshua, Deontay Wilder no está dispuesto a correrse del medio y hará valer el derecho a tener una revancha obligatoria que estaba establecida por contrato.

El campeón del CMB y The Bronze Bomber ya se han enfrentado en dos oportunidades. La primera fue el 1 de diciembre de 2018 y los jueces dieron empate en una decisión muy cuestionada. En la segunda, Fury no dejó dudas y despachó a Wilder con un nocaut en el séptimo round.

Por eso, pensando en la trilogía, es que Andy Lee, segundo entrenador del Rey de los Gitanos, le dejó un consejo a su retador si es que no quiere volver a quedar en deuda con un combate de semejante magnitud. "Tiene que intentar ser más agresivo y mejorar su equilibrio, lo cual no es algo fácil de hacer", expresó en una entrevista con BoxingScene.

Andy Lee piensa que Wilder tendrá que ser mucho más agresivo si quiere superar a Fury en la tercera pelea https://t.co/ErdeBSNToz — �� Heavyweight Box News �� (@BoxHeavyweight) May 28, 2020

Y agregó: "Se sorprendió por la presión de Tyson. Cuando un hombre grande viene hacia ti de esa manera, se siente como si estuvieras en arenas movedizas. He visto la pelea varias veces, y su equilibrio no me pareció bien. Sé que ha tenido muchas excusas, pero tal vez hubo algún problema".

Para Lee, si bien el nivel boxístico de Wilder ha crecido todavía está muy lejos de poder poner al campeón del Consejo Mundial de Boxeo en problemas serios: “Tyson tiene un jab que dañará. Ha realizado grandes mejoras. La cuestión es que solo continuará mejorando y mejorando cada vez más", concluyó.

