Devin Haney avisó de entre qué dos boxeadores saldrá su próximo rival

A Devin Haney le ha tocado comenzar el año en una situación incómoda, pues pese a ser campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo ve cómo hay otros boxeadores, incluso con títulos menores a los de él, que han ganado mayor protagonismo que él.

Sin contar a Teófimo López, quien terminó siendo elegido como el mejor peleador de 2020 y que es campeón unificado de las 135 libras tras la victoria de octubre ante Vasyl Lomachenko en la que añadió a su cinturón de la FIB los de la AMB, la OMB y el de campeón franquicia del CMB que pertenecían al ucraniano; también peleadores como Ryan García, campeón interino del CMB, y Gervonta Davis, campeón Regular de la AMB, se han vuelto más populares.

Rozando la desesperación, Haney ha intentado provocar a todos ellos para concretar un combate, sin demasiado éxito. Recién Teófimo López, en los últimos días, expresó que tal vez le conceda la pelea con la intención de callarlo para siempre, pero dejando claro que tanto él como su equipo piensan que sería peor negocio que hacer un combate con García o Davis.

Viendo la situación en la que le toca estar, Haney se refirió a los dos boxeadores de entre los cuales saldría su próximo rival para el caso de que finalmente no haya pelea ante López. "Si Teófimo me esquiva, si va en otra dirección, entonces estoy buscando pelear contra Javier Fotuna o Jorge Linares", dijo en diálogo con The AK & Barak Show.

Sobre la posibilidad de unificar títulos mundiales con Teófimo López, agregó: "Llegué al punto en el que simplemente digo, 'Bueno, ¿por qué no hacemos que la pelea suceda para que no haya confusión?'. Si nosotros dos peleamos, te prometo que después de la pelea no habrá ningún tipo de confusión. Todo el mundo sabrá quién es el verdadero rey indiscutible. Yo lo entiendo, pero ¿Teófimo lo entiende?".

