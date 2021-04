Devin Haney dijo que demostrará ante Linares que es el Rey del peso ligero

Este miércoles DAZN confirmó dos grandes peleas. En primer lugar, el regreso a los cuadriláteros de Jaime Munguia para este 24 de abril, ante el polaco Maciej Sulecki. Y más adelante, para el 29 de mayo en Las Vegas, una nueva defensa que hará Devin Haney de su título de peso ligero del CMB ante un retador de máxima jerarquía como Jorge Linares.

Este último combate viene a saldar justamente una vieja demanda que un importante grupo de analistas y fanáticos venían reclamando a Haney y que tenía que ver con subir la vara al nivel de oposición que había tenido a lo largo de su carrera.

No es que el campeón del CMB no lo hubiese intentado, pues llamó a pelear tanto a Ryan García como a Teófimo López sin éxito. Por ello es que encuentra en la pelea ante Linares una oportunidad de comenzar a demostrar que no son puras palabras cuando se dice el mejor de todos en las 135 libras.

"Estoy muy emocionado por poder realizar la tercera defensa de mi título mundial ante Linares. A mayor competencia podré sacar la mejor versión de mí. Voy a demostrarle al mundo por qué soy el Rey en la división de peso ligero", dijo Haney a DAZN apenas confirmada la pelea.

Claro que Jorge Linares, quien ya ha sido campeón mundial en la división y despojado de su título por Vasyl Lomachenko, también confía en que puede recuperar ese status. "Sin dudas será una pelea tremenda. Voy a demostrar que Haney cometió un gran error en aceptar este desafío sin estar preparado", aseguró.

Lee También