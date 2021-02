Haney no le da oportunidad a Ryan García si pelea ante Pacquiao

Es verdad que todo comenzó como un juego en las redes sociales, pero el entusiasmo que generó entre los más de 8 millones de seguidores que tiene Ryan García en Instagram la publicación de un póster de fantasía aludiendo a un combate ante el legendario Manny Pacquiao no dejó más opción que iniciar negociaciones.

De allí a que la pelea esté cerca de concretarse hay un mundo todavía, de partida porque no será sencillo llegar a un acuerdo en relación a la división de peso en la que deberían encontrarse un ligero como Ryan García y un wélter como Manny Pacquiao. Ni que hablar si llegara el momento de acordar una bolsa de dinero para cada peleador.

Pero antes de que estas cuestiones estuvieran cerca de empezar a resolverse, quien instó a García a dejar de pensar en el filipino fue Devin Haney, campeón titular de peso ligero del CMB, organismo del que el californiano es campeón interino, a la vez que volvió a invitarlo a encontrarse cara a cara en el cuadrilátero.

Foto de BoxingScene

"Al final del día, una pelea ante Pacquiao no tiene sentido porque realmente no es muy ganable para Ryan García. Ryan es un peleador de 135 libras, quien en su última pelea entró allí y se lastimó contra Luke Campbell que, ya sabes, no es un gran golpeador, no es un tipo conocido por noquear a los muchachos o lastimar realmente a muchachos así", comenzó diciendo en diálogo con The Ak & Barak Show.

Y agregó: "Supongamos que lo hace y pierde contra Pacquiao. ¿Luego qué? Pacquiao tuvo su época, su era, pero eso ya se fue. Ahora es tu turno, entonces céntrate en estas otras peleas contra Tank Davis, contra mí, contra Teófimo López. Esta es nuestra era para tomar el control del boxeo".

