Devin Haney se prepara para subir de categoría

Devin Haney parecería estar hecho a la medida del peso superligero. Quedó claro en la previa de su combate ante el sudafricano Xolisani Ndongeni, en la que se exigió tanto para dar las 135 libras que terminó desvaneciéndose camino a la balanza. Esto no impidió, sin embargo, que en el combate hiciera lo que quisiera con su rival, al que derrotó por amplio margen en las tarjetas.

Sin rival confirmado para volver al ring, aunque con la obligación de enfrentar al ganador del cara a cara entre Javier Fortuna y Luke Campbell, el ahora pupilo de Floyd Mayweather confesó que no le queda mucho tiempo peleando entre los ligeros, aunque todavía tiene algunas cuentas pendientes en la división.

"Honestamente, no sé cuánto tiempo más estaré en 135. Mientras esté aquí quiero hacer que sucedan la mayoría de las mejores peleas. Si no puedo hacerlo, entonces buscaré subir de inmediato a las 140 libras. De todos modos, como máximo solo me queda un año en 135", expresó.

Mayweather entrena a Devin Haney, titular CMB del peso ligero, invicto en 24 peleas (15 KOs), y lo hace con toda su experiencia y calidad. Fue el mejor boxeando, ¿se convertirá en el mejor guía de campeones? El joven, por lo que se ve, tiene mucho para dar... ����@ESPNKnockOut pic.twitter.com/OCnCcU6xSc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2020

El CMB también le ha dado a Haney la posibilidad de hacer una pelea opcional para defender su cinturón, previa al mencionado enfrentamiento contra el ganador de los dos mejores clasificados en el ránking del organismo.

Pero quedó claro que los planes del campeón van mucho más allá, especialmente porque Floyd Mayweather lo ha convencido en relación a su verdadero potencial: "Me veo subiendo a las 154 libras. Floyd dijo que puedo ser 160, pero no sé. Eso va a ser difícil", concluyó en diálogo con The Rounds, de MatchRoom Boxing.

