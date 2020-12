Difícil de cumplir: la lista de deseos de Devin Haney para 2021

Si bien Devin Haney regresó de la cuarentena con victoria por decisión unánime sobre Yuriorkis Gamboa para retener su título de campeón mundial de peso ligero del CMB; el golpe sobre la mesa que semanas antes dio Teófimo López en la división, unificando cinturones tras derrotar a Vasyl Lomachenko, le quitó muchísimo protagonismo.

Mientras insiste en que no puede llamarse a López el campeón unificado de las 135 libras hasta que no lo enfrente y lo venza, el pupilo de Floyd Mayweather ha comenzado a armar su ambiciosa lista de deseos para 2021, que precisamente incluye al actual campeón de la AMB, la FIB, la OMB y franquicia del CMB; y también a Gervonta Davis, campeón Regular de peso ligero de la AMB.

"Mi próxima pelea será Teofimo López porque eso sería para todos los cinturones, por supuesto y me gustaría ser campeón indiscutido de la división de peso ligero. Y luego diría Gervonta Davis. Creo que Teófimo López sí quiere pelear conmigo y que Ryan García no tanto", expresó en diálogo con Last Stand Podcast.

Sin embargo, los plenes de Devin Haney se contraponen con las obligaciones que tiene como campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, pues el presidente del organismo Mauricio Sulaimán ya se encargó de dejar en claro que hay dos peleas, no precisamente las que desea, que deberá realizar en el corto plazo.

"En la división de peso ligero, el contendiente obligatorio de Devin Haney es el ganador de Ryan García vs Luke Campbell. Como ganó un campeonato vacante, también tiene un segundo obligatorio que es Javier Fortuna", le dijo Sulaimán a BoxingScene, marcándole el terreno al pupilo de Floyd Mayweather.

Lee También