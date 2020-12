Dijo que será el próximo Floyd Mayweather y todos se burlaron de él

Ya nos referimos a lo dificil que puede ser mantener los pies sobre la tierra para alguien que tiene decenas de millones de aduladores en las redes sociales, para aplaudir y magnificar cada cosa que hace. Algo de eso está viviendo Jake Paul, el youtuber con alma de boxeador que protagonizó la pelea co-estelar de la cartelera en que se enfrentaron Mike Tyson y Roy Jones, y que noqueó a Nate Robinson, exjugador de la NBA.

Esa victoria en el segundo round, ante un rival que, como él, está lejos de poder llamarse boxeador, parecería haber convencido a Paul, de 23 años, de que está para hacer historia grande en el mundo del boxeo. Si sus declaraciones son parte de un juego de promoción, estamos en presencia de un genio del marketing. De lo contrario, el boxeo le abrió las puertas a un demente.

Es que en sus últimas declaraciones públicas, el youtuber dijo que está llamado a ser el nuevo Floyd Mayweather. "Mi objetivo profesional era hacer exactamente lo que hice. Tener una victoria innegable y robarme el show. Y demostrar al mundo del box, que ha dudado de mí durante los últimos seis meses, que soy un boxeador profesional y que estoy aquí para quedarme", comenzó diciendo.

Y agregó: "Cuando me pones esos guantes de 10 onzas, soy cruel, puedo batear. Soy un perro de verdad. Cuando estos luchadores de MMA entren al ring, se encontrarán con "The Problem Child". Me conocerán a mí. Y estoy aquí para ganar millones de dólares y vender millones de pagos por visión y voy a ser una de las estrellas más grandes. Creo que podría ser el nuevo Floyd Mayweather".

La referencia que Jake Paul hizo a la MMA tiene que ver con que ya ha llamado a pelear al dos veces campeón de UFC Conor McGregor, quien estará regresando al octágono el próximo 23 de enero de 2021, para enfrentar a Dustin Poirier. El irlandés ni siquiera ha salido a responder a esa provocación, pues sus planes en el boxeo son bastante más ambiciosos y tienen que ver con poder retar al legendario Manny Pacquiao.

