Dillian Whyte fue llamado a pelear por un sparring de Anthony Joshua

Dillian Whyte habia hecho planes ambiciosos para este 2020 y reclamó durante toda la cuarentena poder ejercer su derecho de retador obligatorio al título del CMB que ostenta Tyson Fury. Sin embargo, el Rey de los Gitanos logró desembarazarse de esa obligación y este deió conformarse con una especie de combate eliminatorio, por el título Silver del CMB, ante Alexander Povetkin, que supuestamente podría al ganador cara a cara con el campeón.

La pesadilla de Whyte terminaría de tomar forma en agosto, cuando después de ser dominador en un cuarto round en el que mandó a la lona a su rival en dos ocasiones, fue el ruso quien lo puso a dormir en el quinto asalto. Y ya no se levantería más que con la asistencia médica y los colaboradores de su equipo que lo escoltaron, todavía mareado, hasta los vestidores.

Apenas el britanico pudo esbozar sus primeras palabras tras el golpe de nocaut, pidió a Eddie Hearn que concretara una revancha para no tener que despedirse de Tyson Fury para siempre. El promotor de MatchRoom Boxing lo consiguió y se fijó fecha para fines de noviembre, pero Povetkin dio positivo de coronavirus y todo siguió postergándose. Se dijo, entonces, que sería en enero; pero desde el equipo del ruso dijeron que este no está plenamente recuperado y que no habrá revancha al menos hasta marzo.

Deseoso de volver a pelear Whyte ha analizado entonces otras posibilidades y fial a su estilo hizo un tiro con provocación incluida a Deontay Wilder, que sin embargo no parece haber surtido efecto. En su lugar, le llegó el llamado de un pesado en pleno ascenso que ha sido sparring de Anthony Joshua en la preparación de su última pelea ante Kubrat Pulev: Martin Bakole.

Este también peleó en la cartelera del 12 de diciembre en Londres y venció por decisión unánime a Sergey Kuzmin, para estirar su récord profesional a 16 victorias y una única derrota; por lo que en su progresión sería muy importante medirse y derrotar a un peleador como Whyte.

"Dillian Whyte es contra quien nos gustaría pelear. Se lo he sugerido varias veces a Eddie Hearn. Lo sugerí cuando Alexander Povetkin se retiró de su pelea con Whyte. Martin es técnicamente mejor, golpea más fuerte y más rápido que Whyte. Lo único que tiene Whyte sobre Martin es su experiencia", expresó Billy Nelson, entrenador del congoleño, en diálogo con Sky Sports.

