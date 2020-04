Dillian Whyte aseguró que puede acabar con cualquier Top 10 de la UFC

En los últimos días de cuarentena, Dillian Whyte no solo se atrevió a deslizar que el excampeón mundial Andy Ruíz teme enfrentarse a él, sino que además aseguró que si vuelve a prepararse en la disciplina podría acabar sin mayores problemas con cualquier Top 10 de la UFC, la mayor promotora de artes marciales mixtas a nivel mundial.

Cabe recordar que el nacido en Jamaica pero radicado en Inglaterra fue dos veces campeón británico de kickboxing como peso pesado y dejó la actividad con un récord de 20-1 en K-1, donde llegó a ser campeón europeo. Pero además, en 2008 hizo una pelea profesional de MMA, para Ultimate Chellenge, en la que derrotó en tan solo 12 segundos a Mark Stroud por demolición.

Con un combate de boxeo ante Alexander Povetkin aplazado a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus a nivel mundial y en riesgo incluso de cancelarse de manera definitiva, Whyte se ha planteado la posibilidad de volver a incursionar en las artes marciales mixtas cuando pase el aislamiento. No solo eso, sino que cree que tiene lo suficiente como para hacer morder el polvo a los principales pesos pesados de la UFC, como Francis Ngannou y el campeón Stipe Miocic.

Dillian Whyte eyes UFC bouts in future; calls Francis Ngannou “a coward" | https://t.co/BVUCDG84ib pic.twitter.com/elIYU8yJfI — TheMacLife (@Maclifeofficial) April 23, 2020

"No he entrenado en kickboxing o MMA por un tiempo, pero para mí es como andar en bicicleta", expresó en una entrevista con el diario británico The Sun. Y agregó: "Los muchachos de peso pesado de UFC, el campeón Stipe Miocic y Francis Ngannou, son de élite y debería trabajar en mi lucha. Pero sé que podría noquear a cualquiera de sus diez mejores pesados".

La historia entre Whyte y Ngannou se vuelve todavía más personal ya que en el pasado el boxeador llamó cobarde a este último. En la entrevista, explicó qué fue lo que lo llevó a pensar eso: "Me cuesta creer que un hombre de su tamaño no haya mostrado el suficiente corazón en sus dos derrotas. Venía demoliendo a sus rivales, de poca monta, pero no hizo nada cuando le tocó dar el paso al frente", cerró.

