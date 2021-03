Dillian Whyte prometió que esta vez acabará con Alexander Povetkin

Este sábado, en el Europa Point Sports Complex de Gibraltar, finalmente llegará para Dillian Whyte el desquite que está esperando desde que empezó a recobrar la conciencia aquella noche del 22 de agosto del año pasado, luego de que Alexander Povetkin lo mandara a dormir con un brutal nocaut en los jardines que MatchRoom Boxing tiene en Brentwood.

De manera inesperada, y después de mandar a la lona a su rival dos veces en el cuarto asalto, el exretador mandatorio al título mundial de peso pesado del CMB que ostenta Tyson Fury no vio venir un uppercut demoledor del peleador ruso del que no podría reponerse, perdiendo así la oportunidad de convertirse en el campeón diamante del organismo.

Eddie Hearn, de MatchRoom Boxing, se movió rápido para conseguirle una revancha para noviembre, incluso a riesgo de que Whyte todavía no estuviese completamente recuperado. Sin embargo sería el Covid-19 el que postergaría el nuevo cara a cara, luego que desde el equipo del veterano peleador ruso confirmaran el positivo.

Tras un intento fallido de que la pelea suceda en enero, finalmente tendrá lugar este sábado en Gibraltar y Dillian Whyte aseguró que esta vez no fallará. "Esta vez le ganaré y veremos qué va a decir la gente. Una, dos o tres derrotas no significan nada para un peso pesado hoy en día. Si peleas con buenos peleadores, lo principal es que puedes regresar. Esta es una pelea en la que debo ganar, pero no soy un tipo que se preocupe por la presión", comenzó diciendo.

Y agregó: “Fui peleador mucho antes de ser boxeador. He estado noqueando a la gente durante mucho tiempo. Llevo mucho poder en ambas manos. Povetkin es un tipo muy cauteloso y un tipo experimentado, un tipo muy paciente. También es un tipo duro. La última vez no aterricé bien y él cayó, pero mostró resistencia al levantarse y luego me detuvo. Esta vez, cuando lo golpee, ya no se levantará".

