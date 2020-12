Dillian Whyte puso a un nuevo peleador en la mira y dijo que va a aplastar su rostro

Después de tanto buscar sin encontrar a Tyson Fury, después de ser noqueado por Alexander Povetkin y de que se haya pospuesto ya dos veces la revancha entre ambos debido a que el ruso se contagió de coronavirus; Dillian Whyte ha puesto a un nuevo peleador en la mira y ya avisó que aplastará su rostro.

Se trata de Deontay Wilder, quien viene de ser defraudado por Tyson Fury en su obligación de concederle la revancha por la pelea en la que le arrebató el título de campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo el 22 de febrero de este año en el MGM Grand Garden Arena.

El excampeón mundial no ha anunciado hasta la fecha estar en negociaciones para realizar ningún otro combate y habrá que ver cómo toma la provocación de Dillian Whyte, quien ya sabe que no tendrá revancha ante Povetkin hasta mediados del año próximo y que está tratando de conseguir una pelea previa a ese compromiso.

"Me encantaría aplastarle la cara a Deontay Wilder. Es una de esas peleas en las que estaría muy cargado. Saldría en el primer asalto y me iría tras él. Es uno de los mejores y me encantaría pelear con él. Tiene que ser serio. Le ofrecimos seis, siete millones de dólares una vez y lo rechazó cuando estaba haciendo un millón de dólares para pelear contra Luis Ortiz ¿Qué tan serio es?", expresó Whyte en diálogo con Sky Sports.

Y agregó: "Cuando la gente me menciona el nombre de Deontay Wilder, me estreso. Es una locura, porque una vez más alguien quiere pelear conmigo. Parker no quería pelear conmigo cuando tenía el título. Traté de pelear con él, no. Lucas Browne, traté de pelear con él, no. Todos estos tipos. Deontay Wilder, traté de pelear con él cuando era campeón. No. Pero cuando están en una mala posición, quieren pelear conmigo ahora porque es un ganar-ganar para ellos. Si pierden, se les paga bien, si ganan, están de vuelta en el cuadro".

