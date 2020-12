Dillian Whyte sigue recibiendo malas noticias que lo alejan de Tyson Fury

Los tiempos de pandemia se han empeñado a que a Dillian Whyte no lse salga nada como había planeado. El peleador pasó se exigir su derecho como retador obligatorio al título mundial del CMB que ostenta Tyson Fury a aceptar tener un duelo eliminatorio ante Alexander Povetkin en agosto, del que para colmo salió derrotado por nocaut.

Entendiendo que tal vez esa fuera su última oportunidad de reclamar pelear contra el Rey de los Gitanos, que este año ha sido un experto en esquivar compromisos, no tardó en pedir la revancha, que estaba previsto se realizara el 21 de noviembre. Pero Povetkin dio positivo de coronavirus y el combate se aplazó hasta enero del año próximo.

Sin embargo, en los últimos días Whyte, que desconfió de que el ruso realmente se hubiera contagiado, volvió a recibir malas noticias. Porque tal y como confirmó su promotor Andrey Ryabinsky sufrió una recaída y volvió a ser hospitalizado. "El boxeo es una carga grave para el cuerpo, no permitiré que se arriesgue la salud de Alexander. No habrá pelea con Whyte en enero. Subestimamos las consecuencias del virus, no todo salió tan bien como pensábamos", expresó.

Y agregó: "Discutiremos y designaremos la fecha de la pelea cuando entendamos a qué ritmo podemos avanzar con la preparación". Al parecer, la nueva fecha para la revancha se definirá recien a fines de febrero o inicios de marzo, por lo que se estima que no habrá combate hasta abril o mayo del año próximo.

"Cuando se lleve a cabo la pelea con Whyte dependerá de qué tan bien se recupere Alexander. Pero creo que esta pelea puede tener lugar tentativamente a fines del invierno o principios de la primavera (en el hemisferio norte), dependiendo de que los médicos lo permitan", sentenció el promotor.

