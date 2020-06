"Dime la neta": Julio César Chávez le preguntó a Navarrete en qué peso hará su próxima pelea

El regreso del boxeo a México, todavía en tiempos de pandemia, también significó el regreso de uno de los grandes campeones mundiales que tiene el país: Emanuel El Vaquero Navarrete, quien derrotó sin problemas a Uriel Yuca López por nocaut técnico en el sexto asalto.

Sin embargo, este no puso en juego su título súper gallo de la Organización Mundial de Boxeo, puesto que peleó en la división de peso pluma, generando una gran expectativa por saber en cuál de las dos divisiones realizará su próximo combate.

Quien quiso terminar con esa incertidumbre, ni bien concretado el triunfo de Navarrete sobre López, fue el mismísimo Julio César Chávez, quien hizo de comentarista para TV Azteca y, fiel a su estilo, puso al Vaquero contra las cuerdas.

"¿En qué peso te vas a quedar? ¿Te vas a quedar como campeón (en súper gallo) o vas a subir a pluma? Dime la neta", le dijo quien para una inmensa mayoría es el mejor boxeador que tuvo México en su historia. "Es que no sabemos. Si se animan los otros campeones por ahí en septiembre o diciembre bajos a las 122. Está Inoue que quiere aventarse en tiros que es el que me puede mantener en ahí. Sino, estrenamos Vaquero en las 126 libras", contestó Navarrete.

Además, el mexicano reconoció que no le fue sencillo el regreso y que posiblemente pudo haber quedado en deuda con el espectáculo debido a todas las restricciones que hubo en la previa e incluso durante la cartelera. "Ya estaba estresado de tanto encierro. Ahora que vinimos al ring a trabajar me siento bastante bien. Tal vez fue algo deficiente el espectáculo porque no hubo mucho sparring, en muchas cosas que normalmente hacemos estuvo muy limitado. Pero esto va a mejorar cada vez más y van a volver a ver al Vaquero que siempre han visto".

