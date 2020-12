Eddie Hearn adelantó fecha ideal para Anthony Joshua vs Tyson Fury

Solo faltan tres días para que Anthony Joshua regrese a los cuadriláteros tras reconquistar sus títulos mundiales de la AMB, la FIB y la OMB en diciembre de 2019, derrotando en la revancha a Andy Ruiz por decisión unánime en Arabia Saudita. Su rival, este sábado en el estadio del Tottenham Hotspur, será Kubrat Pulev.

De los dos campeones mundiales que tiene la división de los pesos pesados en la actualidad, AJ ha suido el único que asumió la obligación que tenía pendiente cuando llegó al mundo la pandemia de coronavirus, pues Tyson Fury logró desembarazarse de la oposición de Deontay Wilder, con quien estaba previsto que peleara el 19 de diciembre, y no regresará a la acción hasta el año próximo.

Y es pensando en 2021 que la posibilidad de concretar un combate de unificación de cinturones, cuyo acuerdo de palabra ha sido confirmado desde ambos lados, genera gran expectativa entre los fanáticos. Incluso Eddie Hearn, promotor de Joshua, adelantó en la previa de la pelea con Pulev una fecha ideal para que esto suceda.

"Para nosotros, el momento ideal será finales de mayo, pero todo depende de a dónde vayamos, cuándo le convenga a cualquiera que esté haciendo una oferta para esa pelea o si lo hacemos en el Reino Unido", expresó en rueda de prensa previa a la velada de este sábado en Londres.

Y agregó: "En el Reino Unido tenemos el control total. No dependemos de que alguien diga 'esta fecha es la mejor'. Decidimos la fecha, decidimos el lugar y salimos a la venta cuando queremos, pero si alguien está pagando una tarifa considerable del sitio, tendremos que ajustarnos a la fechas que ellos quieren. Si no es una cita que se adapte a ambos peleadores, no creo que lo hagan".

Lee También