Eddie Hearn criticó a Caleb Plant y dijo que no está listo para pelear contra Canelo Álvarez

El último sábado, Caleb Plant logró retener su título mundial de peso súper mediano de la FIB pero estuvo muy lejos de cumplir con los pronósticos de una definición rápida que había hecho en la previa y necesitó que fueran las tarjetas de los jueces las que confirmaran su superioridad sobre Caleb Truax.

Finalizada la pelea, el campeón estadounidense se justificó diciendo que entre el cuarto y quinto asaltó sufrió una lesión en su mano izquierda que lo obligó a ser más precavido a la hora de lanzar golpes, lesión que luego se confirmaría fue una pequeña fisura que podría requerir de una cirugía.

Foto de BoxingScene

Quien no atendió a las excusas y fue muy crítico de la actuación de Plant fue Eddie Hearn, promotor de MatchRoom Boxing. "Creo que es un peleador fantástico, pero seamos honestos, su currículum es muy, muy pobre... Muy pobre", expresó en diálogo con The Ak & Barak Show.

Y agregó: “Pero no es su culpa y no es porque no tenga la capacidad de vencer a los mejores, los mejores 168 libras. Simplemente no está peleando contra los mejores 168 libras. Entonces, en un mundo ideal, como fan, me encantaría ver a Caleb Plant contra David Benavidez, ya sabes, en mayo".

De salir victorioso de esa pelea, de alto riesgo por cierto, Hearn cree que estaría listo para medir fuerzas con Canelo Álvarez a finales de año. "Quienquiera que tenga el cinturón después de esa pelea, luchará con Canelo. Solo espero que no se quede quieto hasta esa pelea, ya sabes, porque siento que será una pelea enorme, pero podría ser mucho más grande si toma los pasos correctos y pelea contra los oponentes correctos, porque él es un gran talento", concluyó.

