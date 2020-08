Eddie Hearn dijo estar seguro de cuál es el rival que quiere enfrentar Canelo Álvarez

No hay nadie que pueda asegurar hoy por hoy que Saúl El Canelo Álvarez finalmente regresará a los cuadriláteros el 12 de septiembre como habían previsto desde Golden Boy Promotions. Esto mucho tiene que ver con que hasta el momento ningún peleador de los que interesan al mexicano como rival ha aceptado la propuesta económica.

Sin embargo Eddie Hearn, el promotor de MatchRoom Boxing, está convecnido de que tiene en su establo al boxeador al que el tapatío quisiera poder enfrentar en su retorno y no es otro que Callum Smith, campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo que lleva realizadas dos defensas exitosas de su cinturón.

"Estoy casi convencido de que la primera opción de Canelo Álvarez, entre los peleadores disponibles, es Callum Smith, porque lo convertiría en el legítimo número uno de las 168 libras si lo vence. Sé que Canelo adora los desafíos y que quiere luchar contra los mejores", aseguró en diálogo con Boxing Social.

Claro que Hearn también se encargó de dejar en claro que su peleador es más caro de lo que Golden Boy parecería estar dispuesto a pagar y ese será, como ha sido a lo largo de todas las negociaciones que se han iniciado, el gran problema a resolver para la empresa que maneja los destinos del Canelo.

"Realmente tenemos que decir que el 12 de septiembre está muerto. Callum es caro. Es el campeón de la revista The Ring y de la AMB. Por supuesto que va a ser caro. No hay forma de evitarlo. Y es difícil porque Callum Smith no quiere estar entrenando como lo está si el 12 de septiembre no va a suceder. De todos modos, sería un honor para uno de mis muchachos tener otra oportunidad con Canelo Álvarez", concluyó.

