Eddie Hearn explicó por qué es importante para Canelo Álvarez enfrentar a Yildirim

Una nueva y fructifera relación de negocios parecería haber nacido entre Eddie Hearn y Saúl El Canelo Álvarez, quien desde que finiquitó su relación contractual con Golden Boy Promotions ha estado muy cerca de MatchRoom Boxing, tanto para la pelea de diciembre con Callum Smith como para la que vendrá este 27 de febrero ante Avni Yildirim. Y, si todo sale bien, también lo será para un combate de unificación de títulos mundiales en mayo ante Billy Joe Saunders.

Pensando en esa gran pelea de mayo es que el propio Eddie Hearn se diferenció de la opinión de muchos especialistas y fanáticos del boxeo que no encuentran explicación al hecho de que Canelo enfrente a un rival como Avni Yildirim, asegurando que esa pelea será clave para que este llegue muy activo a su próxima pelea de unificación.

"Es genial ver a Canelo tan activo, especialmente en el mundo en el que vivimos en este momento. Creo que es una declaración real de lo que es él", comenzó diciendo el CEO de MatchRoom Boxing.

Y agregó: "Una pelea en Miami, en el Hard Rock Stadium... Promocionar a Canelo en la casa de los Dolphins es genial. amos a tener alrededor de 15.000 allí, Avni es el retador obligatorio y es una gran oportunidad para él y una gran oportunidad para que Canelo se mantenga activo. Será una gran noche el 27 de febrero".

Billy Joe Saunders muy probablemente no vaya a concretar una pelea antes de la fecha en que se supone enfrentará al multicampeón mexicano, pero según las propias palabras de Eddie Hearn, tiene con qué derrotarlo. "Billy Joe Saunders está peleando con Canelo Álvarez en una de las peleas más importantes del año y el resto se lo dejo a él. No puedo cuidarlo, no puedo tomar su mano. Eso es todo. Eso es todo para él. O se convierte en una leyenda del boxeo británico esa noche o pierde su campeonato mundial".

