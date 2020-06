Eddie Hearn fue lapidario con los niveles de audiencia que registró Top Rank este mes

Top Rank fue la primera de las grandes promotoras que volvió a encender la maquinaria del boxeo en tiempos de pandemia, organizando carteleras a lo largo de todo el mes que finaliza hoy y que también tendrá acción con el combate estelar entre Alex Saucedo y Sonny Fredickson.

Pese a los esfuerzos de la compañía que conduce Bob Arum, uno de sus principales competidores fue muy duro al referirse a los niveles de audiencia que se registraron en este regreso del boxeo.

"Estamos viendo un poco de boxeo en este momento, pero el contenido no es lo suficientemente bueno y eso se refleja en las calificaciones. Top Rank y ESPN están ejecutando peleas no competitivas y muchas veces con peleadores que no tienen perfiles significativos", expresó Eddie Hearn, que está al frente de MatchRoom Boxing, en diálogo con The Ak And Barak Show.

Hearn: Ratings Produced By ESPN/Top Rank Shows Horrible For The Sport https://t.co/JqtXCJpRQg pic.twitter.com/x0f4mWwh61 — BoxingScene.com (@boxingscene) June 30, 2020

Y agregó: "Esto es horrible para el deporte. Le da una excusa a la gente para decir ¡el boxeo está muerto! El boxeo no está muerto, cuando obtienes el producto correcto. Y cuando regresemos, debemos asegurarnos de que tenemos el producto correcto".

Ese regreso, al menos en tierras estadounidenses, tendría lugar en agosto, cuando MatchRoom Bxing ofrezca un combate de título mundial con Rey Martínez defendiendo su cinturón de peso mosca del CMB ante el boricua McWilliams Arroyo.

