Eddie Hearn le lanzó un desafío a Ryan García que sería cobarde rechazar

Eddie Hearn cree que ya no puede dilatarse más la orden del Consejo Mundial de Boxeo para que Ryan García y Devin Haney, peleador al que promueve desde MatchRoom Boxing, se enfrenten por el título mundial de peso ligero del organismo.

Sucede que con su victoria de principios de año ante Luke Campbell García se convirtió en el campeón interino del CMB en la división en la que Haney es el campeón titular del organismo que también tiene a Teófimo López como campeón franquicia. Un verdadero disparate.

Viendo que las intenciones de Golden Boy, promotora de García, son que el californiano tome una pelea ante Javier Fortuna, Eddie Hearn le lanzó al Niño Rey un desafío público que sería cobarde rechazar... O al menos así quiere plantearlo el promotor británico.

"Es tan extraño que el CMB ordene a García vs Fortuna cuando puede ordenar a García vs Haney. Hay mucho dinero para esa pelea y a DAZN le encantaría. Si García quiere el dinero, ¿por qué no pelear contra Haney? Creo que si Ryan García realmente pensara que puede vencer a Haney, ya hubiera aceptado pelear con él", expresó en diálogo con BoxingScene.

Para Eddie Hearn la pelea también es muy importante para Haney más allá que sea él el campeón mundial titular del Consejo Mundial de Boxeo, pues significaría ese combate de alto perfil que muchos fanáticos y especialistas vienen reclamándole desde hace tiempo.

