Eddie Hearn presiona a Ryan García para que enfrente a Devin Haney

Cuando Ryan García derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Luke Campbell, el pasado 2 de enero en el American Airlines Center de Dallas, no solo se ganó el título mundial interino de peso ligero del CMB sino también el derecho de enfrentar al campeón mundial titular: Devin Haney.

Sin embargo, desde el equipo de Haney aseguran que El Niño Rey de Golden Boy Promotions ya ha rechazado dos propuestas para que ambos se vean las caras y en ello se explica en parte que el campeón mundial que es promovido por MatchRoom Boxing haya cerrado una pelea ante Jorge Linares para el 29 de mayo.

Pero confiado en que su peleador saldrá victorioso de ese combate ante un experimentado como el venezolano, Eddie Hearn volvió a poner sobre la mesa la opción de una pelea ante Ryan García para octubre o noviembre de este año. Más aún, mandó la presión al otro lado de la mesa, para ver quién recogerá el guante.

"Realmente siento que tenemos que presionar esta situación si ambos ganan, para decir 'Vamos, muchachos'. Devin todavía está un poco desconcertado porque Ryan no peleará con él. Pero seguimos adelante. Y me alegro que hayamos logrado hacer una gran pelea por Devin, porque él lo necesita", dijo el CEO de MatchRoom Boxing en diálogo con The AK & Barak Show, de DAZN.

Y agregó: "Es frustrante escuchar a Ryan García, que es un gran peleador, hablar de todos estos otros desafíos, cuando hay uno justo frente a él. La pelea de Luke Campbell fue peligrosa para él y pensé que la tomó porque iba a tener una oportunidad por el título mundial contra Devin Haney si ganaba. Pero luego, cuando ganó, no quiso pelear con Devin Haney".

