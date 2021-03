Eddie Hearn recomendó dos rivales a Golovkin para que deje de pensar en Canelo Álvarez

Cada vez es menos probable que suceda la pelea por la que hace un año pedían todos los fanáticos de boxeo: la trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Por el contrario, el mexicano está plenamente enfocado en la conquista de la división de peso súper mediano, mientras parece difícil pensar que el uzbeko vaya a dejar las 160 libras.

Luego de su contundente victoria del sábado ante Avni Yildirim, en la que defendió con éxito sus cinturones de la AMB y el CMB, se confirmó que Canelo dará el siguiente paso hacia el cumplimiento de su objetivo el 8 de mayo, cuando se enfrente al campeón de la OMB Billy Joe Saunders. Si todo sale bien, el último escalón hacia el título de campeón indiscutido sería Caleb Plant, monarca de la FIB, y dicho combate podría programrse para septiembre.

Así las cosas, en la agenda del multicampeón tapatío no hay espacio para Gennady Golovkin, que ostenta el cinturón de peso mediano de la FIB. Incluso Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing, se tomó la tarea de recomendarle dos rivales para este año a fin de que deje de pensar en él.

"Golovkin vs Munguia sería una gran pelea", expresó el reconocido promotor británico en diálogo con ESPN, lo que sin dudas es una muy buena señal para Oscar De La Hoya, quien espera poder organizar con Golden Boy Promotions para competir con la cartelera de Canelo y Saunders el fin de semana de 5 de Mayo.

Aunque en ese sentido Hearn no fue tan complaciente: "Sería una pelea llena de acción, una pelea muy grande, aunque tal vez no suceda en mayo. Además, para diciembre sería Golovkin vs Murata", avanzó.

