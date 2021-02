Eddie Hearn reveló que Bob Arum le pidió que dejara de hablar de una pelea

El combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso pesado entre Anthony Joshua, campeón de la AMB, la OMB y la FIB; y Tyson Fury, monarca del CMB, es la más esperada por los fanáticos del boxeo en todo el planeta para este año desde que los equipos de promoción de ambos peleadores confirmaron, ya desde el año pasado, que existe un acuerdo de palabra para que así suceda.

Anthony Joshua, quien es promovido por MatchRoom Boxing, realizó su última pelea el pasado diciembre, venciendo a su retador obligatorio Kubrat Pulev por nocaut en el noveno asalto. Tyson Fury, en cambio, no pelea desde febrero de 2020, precisamente cuando conquistó su cinturón al vencer a Deontay Wilder por nocaut técnico en el séptimo round.

Curiosamente, cuando a lo largo de casi todo 2020 había sido al revés, últimamente parece ser que Anthony Joshua tiene mayores deseos que Fury de unificar; algo que se hace todavía más notorio con la última revelación de Eddie Hearn, quien aseguró que desde la promotora de Fury le pidieron que dejara de hablar de la pelea.

"Bob Arum me llamó por teléfono hace dos noches y me dijo 'creo que deberías dejar de hablar de Fury vs Joshua'. Le pregunté por qué y él dijo 'bueno, si lo haces voy a tener que hablar también yo sobre eso'. Le dije que me preguntan sobre eso al menos diez veces al día. '¿Qué quieres que haga?'", dijo.

Desde MatchRoom Boxing tienen intenciones de cerrar el acuerdo y una fecha estimada para la pelea antes de fin de mes, para poder así lugar a la búsqueda de una sede para lo cual hay mucha oferta y de lo más variada. "Nuestro plan es anunciar esta pelea, para que el público sepa que ambos han firmado y luego lo haremos salir y hablaremos con los sitios y países relevantes para los que hemos tenido acercamientos", le confirmó Hearn a Betfred Boxing Show.

