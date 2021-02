Eddy Reynoso cree tener la clave para que Oscar Valdez derrote a Miguel Berchelt

Este 20 de febrero, en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, Miguel Berchelt expondrá su título de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Oscar Valdez, excampeón mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, quien decidió subir a conquistar una nueva división.

Si bien es El Alacrán el amplio favorito para las casas de apuestas, el entrenador de Valdez Eddy Reynoso cree tener una clave para que su pupilo pueda coronarse como el nuevo campeón mundial. Así lo hizo saber Bob Arum, quien promueve su carrera desde Top Rank.

"Ambos peleadores tiwenen mucha confianza. Berchelt y su gente tienen mucha confianza. Y Valdez solo aceptó la pelea basándose en el consejo de Reynoso. Valdez está motivado porque Eddy Reynoso le ha dado la clave para la victoria sobre Berchelt. Ha visto algo en él que Valdez puede explotar", le dijo a Boxing Scene el reconocido promotor.

SIn importar quién resulte como el ganador de la pelea, Bob Arum coincidió con quienes la han catalogado como la más importante del año, teniendo en cuenta solo los combates que ya han sido confirmados y no los rumores, que hay muchos y de lo más esperanzadores.

"Aunque solo sea febrero, estoy seguró de que acabará como candidata a las mejores peleas del año. ¿Cómo no podría ser con la forma en que estos tipos pelean? No va a ser que ninguno de los peleadores obtenga un premio como el Luchador defensivo del año, porque no saben cómo luchar a la defensiva. Así que espero una gran pelea", concluyó.

