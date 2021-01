Edgar Berlanga fue elegido como el mejor prospecto de 2020

Mucho se ha hablado en este 2020, atípico para el boxeo por el parate de la actividad al que obligó durante meses la propagación mundial de la pandemia de coronavirus, del noqueador serial Edgar Berlanga, quien disputó tres combates desde que se reactivó la maquinaria boxística y ganó todas ellas por nocaut en el primer round.

No solo eso, sino que ya son 16 los combates que acumula como invicto el boxeador de sangre puertorriqueña y todos ellos los definió por la vía rapidísima, en el asalto inicial. Pero sus últimas tres víctimas, Eric Moon, Lanell Bellows y Ulises Sierra, han provocado que no sean pocos los que le achacan no haber enfrentado todavía a ningún rival de fuste.

Pasando de esa crítica, desde el popular portal especializado BoxingScene decidieron reconocer a Edgar Berlanga, de 23 años, como el mejor prospecto de 2020, detalle que sin dudas ayudar´qa a aumentar todavía más su popularidad y a que pueda conseguir esas grandes peleas que le faltan, si es que realmente lo desea.

"Terminamos 2020 con una explosión. Sabes, eso es lo que quería. Y, ya sabes, 2021 es un gran año para nosotros. Y estoy deseando que llegue", le había dicho el puertorriqueño a ESPN tras su última victoria ante Ulises Sierra, a la vez que Bob Arum, CEO de Topm Rank, prometía una gran pelea para estrenar el 2021.

Sin embargo, el combate que buena parte de los fanáticos le reclama a Berlanga se haría esperar un poco más, pues el invicto declaró hace días que le gustaría que su próximo rival sea Gabe Rosado, a quien le estaría quedando algo grande el rótulo de peleador estelar por estos tiempos.

