Edgar Berlanga reveló el secreto de su poder demoledor

A la hora de hablar de lo mejor que ha dejado el 2020 en el mundo del boxeo es imposible desviar la mirada de Edgar Berlanga, quien disputó nada menos que tres peleas este año, ganándolas a todas por nocaut en el primer asalto para estirar su impresionante marca a 16 victorias, sin empates ni derrotas, y todas ellas por KO1.

También se debe reconocer que hasta el momento el estadounidense de raíces puertorriqueñas no ha tenido un alto nivel de oposición, pues Eric Moon, Lanell Bellows y Ulises Sierra están lejísimos de codearse entre los grandes nombres de la división de peso súper mediano. Precisamente para saldar esa deuda es que desde Top Rank, su promotora, ya avisaron que muy probablemente en marzo tendrá una pelea de alto nivel, posiblemente en el Madison Square Garden.

Por todo ello es que si bien se tomó unos días para pasar las fiestas en familia, también junto a su novia Génesis María, Edgar Berlanga sabe que el descanso será breve. Y en diálogo con el diario británico The Sun, reveló buena parte del secreto que lo ha llevado a convertirse en un demoledor serial.

"El secreto es simple; es trabajo duro, no es nada, solo trabajo duro. Disciplina, dedicación, no rendirse. Tenía poder, pero no sabía cómo usarlo y utilizarlo como aficionado", explicó. Y agregó: "No estaba pensando en hacer daño a la gente y no tenía un instinto asesino como lo tengo ahora".

Con 23 años, Edgar Berlanga reconoció que fue cambiando mucho su mentalidad desde que se inició como profesional y que ahora mismo se siente un monstruo cada vez que sube al cuadrilátero. Otra vez, la duda pasa por saber si podrá mantener toda esa brutalidad cuando comience a medirse ante los grandes nombres de la división.

