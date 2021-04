El colombiano Samuel Vargas le declaró la guerra a Conor Benn

Este sábado, Samuel Vargas volverá a ser cabeza de cartelera en la Copper Box Arena del Queen Elizabeth Olympic Park en Hackney Wick cuando se enfrente al invicto británico Conor Benn por el título continental de la división de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo.

El colombiano, que viene de estelarizar también en Fantasy Springs el pasado 24 de julio, cuando fue derrotado por nocaut en el séptimo asalto por Vergil Ortiz, sabe que no es favorito pero confía en que tiene lo necesario para propinarle al británico la primera derrota de su carrera.

"Me he tomado esta pelea muy en serio. Tuve un gran campo de entrenamiento y trabajé mucho. Estoy realmente concentrado y no puedo esperar para llegar allí. Este es el boxeo profesional. Todo el mundo es una amenaza. Todo el mundo. Especialmente a este nivel. Él parece estar en buena forma física todo el tiempo. Parece muy salvaje y comete errores por los que tiene que pagar. Nos encontraremos en el centro del ring y averiguaremos de qué se trata. Espero que venga a la guerra y para eso estoy preparado", expresó Vargas en diálogo con BoxingScene.

El colombiano dijo no preocuparse por si Conor Benn, estrella en ascenso del boxeo británico, está subestimándolo o no y aseguró estar solamente enfocado en lo que debe hacer en el cuadrilátero, donde prometió que ambos darán un espectáculo que será del gusto de los fanáticos.

"Le voy a dar a Conor una mano derecha del infierno. Significaría mucho para mí ganar esto. Eso es parte del plan, llevarlo a las trincheras. Tenemos que derribarlo y tomar su alma. Lo vamos a romper poco a poco. No tiene la experiencia para manejar eso. Debe tener la misma energía que tiene en la primera ronda en el noveno y décimo. Ya lo veremos", concluyó.

Lee También