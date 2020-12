El Consejo Mundial de Boxeo está encantado con la decisión de Mayweather

¿Cuánto habrá influido la presentación de Mike Tyson y Roy Jones Jr en el cambio de parecer de Floyd Mayweather? Creemos que mucho. Money había rechazado cada una de las propuestas millonarias que había recibido para volver a los cuadriláteros hasta que sucedió la exhibición del pasado 28 de noviembre. Pero días después de la misma, confirmó un combate ante el youtuber boxeador Logan Paul para inicios del año próximo.

Respaldada por Fanmio Boxing, esta cartelera tendrá lugar el próximo 20 de febrero y también será comercializada a través de la modalidad de pago por evento. Representará el regreso de Mayweather después de su presentación en Japón, venciendo en un combate de exhibición al campeón local de kickboxing Tenshin Nasukawa, por nocaut en el primer round.

Logan Paul es hermano de Jake, que demolió a Nate Robinson en la misma cartelera que estelarizaron Tyson y Jones. Su única pelea fue el año pasado, cuando perdió por decisión dividida en un combate a seis rounds ante otro youtuber con el que tiene gran rivalidad: KSI.

Con el anuncio de esta pelea, a Floyd Mayweather le llovieron las criticas de especialistas y fanáticos del boxeo. Sin embargo, encontró apoyo de parte del Consejo Mundial de Boxeo, manifestado expresamente a través de la palabra de su presidente Mauricio Sulaimán.

“Esto va a ser algo bueno para el boxeo. Esto traerá millones de ojos a nuestro deporte. Aprecio a Logan y Jake Paul, han trabajado duro. Apoyaré a Floyd vs Logan al cien por ciento", expresó en diálogo con The Sun. En la misma sintonía se había expresado el propio Mayweather, pasando de las críticas. “Esta será una gran noche para los fanáticos de todo el mundo, ya que les brindaremos algo especial a través de los deportes y el entretenimiento. Nunca he rehuido hacer las cosas de manera diferente a lo largo de mi carrera y pelear contra Logan Paul en esta exhibición especial es solo otra oportunidad para hacerlo de nuevo", aseguró.

