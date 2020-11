El Consejo Mundial de Boxeo le cumple el deseo a La Barby Juárez

La gran actuación de Yulihan La Cobrita Luna el último sábado en Cancún, que la coronó campeona de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo arrebatándole el título a una Mariana Juárez que buscaba concretar su décima defensa exitosa, no merecía tener un final marcado por el escándalo.

Pero La Barby no asumió la derrota arriba del cuadrilátero, decretada por la decisión unánime de los jueces, y acusó a su rival de haberse manejado por fuera de las reglas. “Algo traen los guantes y ellos lo saben. Eso que lo vea el CMB. 21 años llevo en esto y jamás. Ganaste, felicidades, que te dure. Te lo dije, no me iba a bajar, yo lo dije, iba a terminar y de todos modos lo checamos”, le dijo a la flamante campeona abordándola mientras esta daba una entrevista en vivo a TUDN.

Claro que La Cobrita no dejó pasar la acusación y apenas la excampeona permitió que volviera a hablar le dio respuesta. “Ahí están los guantes y las vendas, nosotros somos deportistas. Sabemos ganar, sabemos perder. Cuando nos toca ganar, nosotros sabemos. Nosotros nunca le pusimos nada, dice que la cinta estaba más arriba, ni modo que con eso le vaya a pegar más fuerte. Esto lo hicimos a base de trabajo. Detrás de este trabajo estuvo un esfuerzo que nunca había hecho en mi carrera".

La polémica continuó en los días siguientes y, pese a las críticas que recibió de parte de los fanáticos del boxeo, Barby Juárez insistió con su reclamo. Fue entonces que Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, decidió tomar cartas en el asunto y cumplir con el requerimiento de la excampeona.

"No estuve presente en la pelea, pero recibimos el reporte de la Comisión de Boxeo local, además pedimos que los guantes y vendaje de la pelea se enviaran a la Ciudad de México porque existe una queja. Los comentaristas se exaltaron demasiado y no seremos irresponsables, daremos un dictamen al terminar este proceso”, expresó en rueda de prensa.

