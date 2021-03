El Consejo Mundial de Boxeo recibió una amenaza de Dillian Whyte

Dillian Whyte se sintió estafado durante más de un año y medio por el Consejo Mundial de Boxeo, porque pese a que este le adjudicó el status de retador mandatorio al título mundial de los pesos pesados que ostentó Deontay Wilder y ostenta ahora Tyson Fury, nunca pudo ejercerlo en combate.

Después, para colmo, perdió por nocaut en el quinto asalto contra Alexander Povetkin, en agosto del año pasado, una pelea que se anunció como eliminatoria para ese título, aunque no tendría que haber pasado por ello, y quedó todavía más lejos de la oportunidad anhelada.

Mucho tuvo que esperar para tener revancha, porque el ruso daría luego positivo de coronavirus y se aplazarían las fechas previstas para noviembre, primero, y para enero de este año, después. Pero este sábado, en Gibraltar, finalmente llegará el desquite para Whyte, que está convencido de que derrotará a Povetkin y aprovechó para lanzar una amenaza al CMB.

"Será mejor que lo reconozcan, demonios. "He esperado lo suficiente, ¿sabes? La situación obligatoria aún continúa. Povetkin y yo estamos en el contrato. No es como si hubiera perdido contra alguien y luego ... No, sigue siendo un contrato. Entonces, la posición obligatoria está en espera en este momento. Por lo tanto, el ganador de esta pelea debería ser obligatorio y debería estar en línea para la próxima pelea por el título", expresó.

Pero incluso si Whyte saliera victorioso este sábado, no será fácil para él tener rápido ese combate de título mundial, porque Tyson Fury y Anthony Joshua ya cerraron un acuerdo para realizar dos combates de unificación, una posiblemente en julio y otra entre noviembre y diciembre. Entonces, el momento de Whyte no llegaría sino hasta 20222.

"Todos conocemos el boxeo. El boxeo es un deporte turbio, hombre. Sabes, puedes ser obligatorio, puedes ser el número uno, puedes hacer lo que sea: pagar todas las tarifas de sanción y aún así no conseguir una oportunidad por el título porque si eres peligroso, eres peligroso", protestó Whyte en una rueda de prensa virtual previa a la pelea.

