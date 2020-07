El hijo de Chino Maidana y su dilema: ser boxeador o ser streamer

Aunque usted no lo crea, si a Marcos René Maidana, mundialmente conocido como El Chino, le preguntan qué prefiere para el futuro de su hijo de 16 años, seguramente este elegirá que sea streamer antes que boxeador. Es que antes del inicio de la pandemia, durante el anuncio de su pelea ante Acero Cali que quedó aplazada por obvias razones, el excampeón mundial wélter de la AMB había dicho que Jr no tenía la necesidad de hacerlo, porque no necesitaba ganarse el dinero a los golpes.

Sin embargo, Yoyo Maidana, como lo apodan, ha ido convenciendo a su padre de que realmente siente pasión por el boxeo y, según confesó en diálogo con el diario El Litoral de Santa Fe, espera poder realizar pronto sus primeros combates como amateur. "Yo me entreno en un gimnasio y desde chiquito lo hice. A mi viejo no le quedó otra que aceptarlo. Sé que él no quiere, pero yo sí y vamos a ver qué onda, si me va bien o no", dijo.

Instagram de Marcos (Yoyo) Maidana

Y agregó: "Si no veo potencial diré 'ya está, no es para mí'. Sé que mucha gente piensa que yo siento la presión de ser hijo de...Y que lo tengo que hacer. Eso me lo tomo tranqui, es algo por mi cuenta que quiero hacer, que me gusta y punto. Quiero ver si puedo llegar a ser profesional. Me entreno mucho y mi idea es hacer algunas peleas amateurs".

Pero hay otra pasión que también ocupa el tiempo de Marcos Maidana Jr, muy acorde a sus 16 años, y es el hecho de ser streamer. "Lo tomo como hobby para interactuar con la gente. Comencé hace dos años gracias a Coscu (Martín Pérez Disalvo), un streamer de Argentina a quien tomo como ejemplo. Fue uno de los primeros y es mi referente. Me gusta su humildad y a pesar de los números que tiene sigue siendo el mismo. Aspiro a poder tener un stream con él algún día. Ojalá eso pase, aunque ya he tenido un par de charlas", contó.

Jr recordó que cuando tenía 11 años sintió estar cumpliendo el sueño de muchos al tener oportunidad de conocer a figuras de la talla de Floyd Mayweather, Justin Bieber y muchos otros en una misma noche. Allí, vio a su papá poner en serios problemas al gran campeón invicto estadounidense, y ya más grande, tras volver a ver la pelea, no presenta dudas al expresar su veredicto.

"Mucha gente me dice que él ganó esa pelea. Ahora que estoy más grande me pareció que le ganó mi papá. En la segunda ya tenía la experiencia y estaba más tranquilo. Mi papá no peleó como en la primera porque Floyd lo tenía estudiado y sabía que mi papá iba a ir para adelante. Y empezó a esquivarlo, son dos estilos totalmente distintos", explicó.

