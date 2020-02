El presente de James Rodríguez no es el mejor, hace cuatro semanas no juega en el Real Madrid y parece no ser ni siquiera el tercer cambio en el equipo Merengue.

Mucho se ha hablado sobre la causa de las constantes lesiones, hablamos de unas 24 desde que llegó al Real Madrid en la temporada 2014/15, pero nadie ha podido dar con el santo remedio que permita volver a ver aquel mediocampista que brilló en el Mundial de Brasil 2014.

Pero lo que esperábamos llegó. Los memes ‘descubrieron’ la razón del bajó nivel de James y como dijo un usuario de redes sociales: “No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas”.

La divertida imagen la compartió la cuenta de Instagram ‘Futbol Sin Límite’ y tuvo tal repercusión que llegó a más de 11 mil ‘Me gusta’.

¿La razón? James aparece en una entrevista con el periodista Javier Hernández Bonnet, a quien las redes le pusieron el apodo de ‘Refisal Bonnet’ por la serie de comentarios que ha hecho en las transmisiones de los partidos en los que no le pega a una.

