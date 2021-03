El mensaje de Rungvisai tras la pelea entre Gallo Estrada y Chocolatito González

Un día antes de que subieran al cuadrilátero Juan Francisco Estrada y Román Chocolatito González quien salió a escena fue un verdugo de ambos: Srisaket Sor Rungvisai, quien en Tailandia derrotó a su compatriota Ekkawit Songnui en un combate que fue un trámite.

El excampeón mundial de peso súpermosca del CMB, que perdió el cinturón en la revancha ante Gallo Estrada, siguió muy atento el combate de unificación de títulos mundiales entre el mexicano y el nicaragüense, pues sabía ya que sería él quien iba a tener el privilegio de enfrentar al ganador.

Por ello, cuando tras la pelea que muy probablemente será nombrada la mejor del año todos estaban pidiendo que se concrete la trilogía, el tailandés dejó un mensaje para marcar presencia y dejar claro que será él el primero en tener cita con el campeón unificado y que luego le llegará el turno a Chocolatito.

"Rungvisai vs Estrada 3 será la siguiente! Inmediatamente después hará Rungvisai vs Chocolatito 3. Chocolatito es una leyenda. Se merece la oportunidad. Pero he estado esperando pacientemente como retador obligatorio durante más de un año. Hice todo lo que tenía que hacer para estar aquí", escribió en una publicación de MatchRoom Boxing.

Cabe destacar que apenas finalizó el combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso súper mosca, Juan Francisco Estrada ofreció a González la posibilidad de hacer la trilogía a fin de año, pero aclaró que antes debía cumplir con su combate mandatorio ante el tailandés.

