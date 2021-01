El Monstruo Naoya Inoue ya conoce rival y fecha para su próxima pelea

Desde que el japonés Naoya Inoue se impuso por nocaut técnico en el séptimo round al australiano Jason Moloney, el 31 de octubre de este año en Las Vegas, para defender con éxito los cinturones de peso gallo de la AMB y la FIB, se generaron grandes expectativas en relación a que su siguiente pelea pudiera ser una unificación de títulos mundiales ante el filipino Johnriel Casimero, dueño del cinturón de la OMB.

Sin embargo, El Monstruo transitará otro camino al menos en la que será su primera pelea de 2021. Sucede que antes que ir en busca de sumar un título más a sus vitrinas, deberá hacerse cargo de la defensa obligatoria de su título de la FIB ante otro filipino como Michael Dasmarinas, tal y como confirmaron desde su equipo de promoción.

Lo que todavía presenta algunos interrogantes es cuándo y dónde sucederá su enfrentamiento ante el peleador que tiene un récord profesional de 30 victorias, 2 derrotas y un empate. La idea es poder hacerlo en Japón en abril, pero dependerá mucho de el actual estado de las restricciones sanitarias por el Covid-19 llegado el momento. Sí se puede confirmar ya que cuando suceda, ESPN será la señal encargada de su transmisión en toda América.

"Aquí está el problema con Inoue: quieren que su pelea sea en Japón. El problema es que si no eres de Japón, no puedes entrar. Hay un bloqueo completo. Incluso si estás dispuesto a pasar 14 días en cuarentena, no puedes entrar ahora. Entonces, para decir que sucederá en abril, ¿quién diablos sabe? Sí, nos encantaría que peleara en abril. Pero es posible que tengamos que sacarlo de Japón y hacer que pelee en otro lugar", señaló Bob Arum, CEO de Top Rank, en diálogo con BoxingScene.

Para más adelante quedará entonces tomar el desafío que el propio Johnriel Casimero le lanzó a Inoue luego de salir victorioso de su última pelea, el 26 de septiembre, noqueando a Duke Micah. En la conferencia de prensa posterior, el filipino dijo que él sería el encargado de demostrarle al mundo quién es el verdadero Monstruo.

Lee También