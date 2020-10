El noqueador más rápido del mundo avisó que hará una pelea más antes de fin de año

Lo que ha construido Edgar Berlanga desde su debut como boxeador profesional, el 29 de agosto de 2016 ante el mexicano Jorge Pedroza, es realmente difícil de creer. El último 17 de octubre, en la misma cartelera que protagonizaron Teófimo López y Vasyl Lomachenko, acumuló su decimoquinta victoria, sin conocer de empates ni derrotas, con la particularidad de que todas ellas han sido por nocaut en el primer round.

Entonces, están a la vista las razones por las cuales el puertorriqueño, de 23 años, se ha convertido en una auténtica sensación en el mundo del boxeo, donde ya lo llaman el noqueador más rápido del mundo. Su última victima fue el estadounidense Lanell Bellows, que llegó a la pelea con un discreto récord de 20 victorias, 5 derrotas (ahora son 6) y tres empates, y solo le duró en pie un minuto y 29 segundos.

Para Berlanga fue la segunda pelea desde que comenzó la pandemia, siempre de la mano de Top Rank, ya que el 21 de julio, también en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, había acabado en un minuto y 2 segundos con Eric Moon. Y para alegría de los fanáticos, habrá un combate más del demoledor antes de fin de año.

"De momento estoy tomando un merecido descanso, muy contento por mi última actuación. Estaré una semana más disfrutando aquí en Miami y luego volveré al gimnasio ya que estaré de regreso en el ring el 12 de diciembre", dijo Berlanga a Carlos Narvaez, confirmando presencia en una nueva cartelera que llevará adelante Top Rank desde Las Vegas.

"Me encanta que hablen de mí, especialmente de personas como Mike Tyson, que sé que ha hablado de mí. Mi luchador favorito es Félix 'Tito' Trinidad. Fue precisamente él quien me llamó antes de mi última pelea. Me motivó y me dijo que sería el próximo gran campeón de Puerto Rico y me instó a escuchar a mi esquina y a mi entrenador. Sé que vendrá algo de fama, pero estoy tranquilo y sigo siendo humilde, agradecido y con los pies en la tierra", agregó en relación a la popularidad que ido ganando en esta segunda mitad del año.

