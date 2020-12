El padre de Danny García lo criticó en sus narices

Parece que Ángel, padre y entrenador de Danny García, asimiló mucho peor que su hijo la inapelable derrota por decisión unánime ante Errol Spence, quien consiguió así conservar los cinturones de peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo el sábado en el AT&T Stadium de Arlington.

Cuando Danny tomó la palabra dijo que había actuado según el plan de pelea, esperando poder contragolpear a Spence con su mano derecha para sorprender, pues sabía que todos estarían esperando que saque su gancho de izquierda. Pero admitió que su rival lo complicó mucho marcando distancia con el jab y le frustró esos planes en varios tramos de la pelea.

Pero Ángel, sentado junto a su hijo en rueda de prensa, fue mucho más crítico de la actuación. "Simplemente no estaba lo suficientemente ocupado. Perdió, sí. Pero fue porque eligió hacer eso. No es porque Spence realmente le haya golpeado el trasero. No veo ninguna paliza allí", comenzó diciendo.

Y agregó: "Solo ganas peleas aterrizando golpes. No se ganan peleas por nada más. Ese fue el único problema que Danny tuvo esta noche. Soltó sus manos, pero no como se suponía que debía hacerlo. Pero no estoy enojado. Solo estoy decepcionado con él".

Para Danny García fue la tercera derrota en su carrera como profesional, ya que previamente había sido derrotado por Keith Thruman, por fallo dividido en 2017, y ante Shawn Porter, por decisión unánime en septiembre de 2018.

