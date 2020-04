El periodista Héctor Cantú le pegó a Andy Ruíz más que el propio Joshua

Es cierto que en los 35 combates que ha realizado ya como profesional, y a pesar de las dos derrotas que registra, Andy Ruíz ha sido imposible de noquear. Tan real como que el periodista Héctor Cantú le propinó más golpes que el mismísimo Anthony Joshua en la revancha. Y si no lo han derribado sus palabras, cuanto menos lo habrán puesto contra las cuerdas.

En una columna de opinión que escribió para Fox Sports, apuntó a la indisciplina como el patrón que se ha repetido en su carrera y que se hizo todavía más visible después que sorprendiera al mundo noqueando al campeón Anthony Joshua en el Madison Square Garden. La preparación para la revancha tuvo de todo menos concentración e irremediablemente el mexicano volvió a perder los cinturones que había conquistado en la pelea que tuvo lugar en diciembre del año pasado, en Arabia Saudita.

"La carrera de Andy Ruiz Jr. ha vuelto a ese lugar donde se encontraba un año atrás: bajo el velo de la inexistencia", escribió Cantú. Y agregó: "Andy se convirtió en un boxeador indisciplinado al que le ganó la fama. Abandonó los guantes para atender entrevistas en Estados Unidos y México; eventos políticos donde fue la figura del momento. Paseos en autos lujos y de boxeo, poco. Nada".

¿Sería un equipo ideal donde Andy Ruiz tenga Eddy Reynoso en su esquina? pic.twitter.com/mfYcTQ7O5S — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) April 16, 2020

El periodista hizo referencia también a los acercamientos que han existido entre Destroyer y Eddy Reynoso, con el fin de que sea este su entrenador. Si bien las conversaciones parecerían ir por buen camino, los días pasan y el excampeón mundial de peso completo sigue sin entrenarse a tope, demasiada ventaja si de verdad piensa en que haya trilogía ante Joshua a la salida de la cuarentena.

"El parón en la actividad boxística no trae nada positivo a la carrera de Ruiz, quien ha tenido que postergar sus planes de regresar a la actividad boxística profesional. El tiempo no perdona. Si no hay un cambio radical en el futuro inmediato de Andy, su carrera podría irse al precipicio", cerró su columna Cantú.

