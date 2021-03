El Pitbull Cruz quedó furioso con el argentino que lo hizo ver como peleador del montón

Tras una victoria espectacular con nocaut en el primer round ante Diego Magdaleno que lo catapultó en la división de peso ligero como futuro contendiente a una pelea de título mundial, Isaac El Pitbull Cruz tuvo una deslucida actuación el último sábado en el Mohegan Sun Casino de Uncasville.

Mucho tuvo que ver con ello la estrategia del argentino Matías Romero, que subió al ring decidido a no ser un blanco fácil para el noqueador y que con un buen trabajo de piernas por momentos dejó en ridículo al mexicano, que solo encontraba aire en sus golpes de poder.

Más allá de la victoria que se llevó por decisión unánime, Cruz quedó muy molesto por no haber podido dar lo que se esperaba de él, pero lejos de hacer una autocrítica sobre el boxeo pobre que entregó a los fanáticos, eligió culpar al argentinio: "El rival no hizo nada de lo que esperábamos. Era un peleador al que no le gustaba intercambiar golpes. En todo momento ensució la pelea y no dio espectáculo", expresó en rueda de prensa.

Claro que obvio repasar que si hubo un penalizado fue él, luego de un golpe bajo que repitió en al menos tres pasajes de la pelea, desesperdo por no encontrar a Romero con sus golpes. Lejos de lo que manifestó El Pitbull, el argentino hizo un gran combate que seguramente le abrirá las puertas de más carteleras en Estados Unidos.

"En algún momento caí en la desesperación por tantos abrazos sin que hubiera un llamado de atención del árbitro. Hice todo de mi parte, no de la mejor manera pero salí adelante con la victoria y llevo la victoria a casa", expresó Cruz, quien además pidió tener oportunidad de enfrentar a Teófimo López o Gervonta Davis en una pelea de título mundial para la que parece estar muy verde todavía.

Lee También