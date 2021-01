El primer campeón mundial mexicano que verá acción en 2021

Como suele suceder año tras año, enero es para el boxeo más un mes de transición que de grandes carteleras. Sin embargo, 2021 comenzó con la gran batalla entre Ryan García y Luke Campbell, de la que el californiano salió con el título interino de peso ligero del CMB en su poder, y en menos de diez días permitirá ver en acción a un campeón mundial mexicano por primera vez.

Se trata de Angelo Leo, quien en agosto de 2020 conquistó el título mundial secundario de peso súper gallo de la OMB que estaba vacante al derrotar por decisión unánime a Tramaine Williams, peleador que como él había llegado con status de invicto al combate.

El próximo 23 de enero, en el Mohegan Sun Casino de Uncasville, el pelador de 26 años, que tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento y mexicana por herencia, regresará a los cuadriláteros para hacer la primera defensa de su cinturón ante un peleador que también llega invicto en 18 combates como Stephen Fulton.

Este iba a ser el aspirante original al título vacante que conquistó Leo en agosto, pero tras dar positivo de coronavirus sobre la hora de la pelea fue reemplazado por Tramaine Williams, quien sin demasiado tiempo de preparación se las ingenió igual para plantar mucha oposición al américo-mexicano.

"No me sorprende que en Las Vegas tengan a Fulton como el favorito, porque tiene muchos seguidores. He sido un perdedor antes. He estado en estos zapatos antes, así que no me sorprende. Simplemente me da más leña para el fuego. No me ofende en absoluto que sea el favorito. Esto es boxeo y Fulton es un buen peleador, pero estoy buscando demostrar que estoy donde pertenezco y que soy campeón mundial por una razón", expresó Angelo Leo en la previa de la pelea.

