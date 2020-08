El renacido: Danny García ya advirtió a Errol Spence lo que le espera

Tanto los especialistas como los fanáticos del boxeo se sorprendieron después que Errol Spence Jr eligiera a Danny García para regresar a los cuadriláteros, no solo por los tiempos de pandemia, sino porque además será su primera pelea desde el grave accidente automovilístico que sufrió en octubre del año pasado.

El hecho de que el campeón mundial de peso wélter de la FIB y el CMB no haya elegido un retador más sencillo, como reacondicionamiento, significa un movimiento arriesgado, pero también es una muestra de valor y de confianza digna de destacar en tiempos en los que son muchos los peleadores que cuidan en exceso sus carreras, muchas veces atentando contra el espectáculo.

Para Danny García significa la oportunidad de renacer entre los grandes nombres de la actualidad. Las derrotas ante Keith Thurman, en la que perdió el título de peso wélter del CMB en 2017, y Shawn Porter, en la que perdió la oportunidad de conquistar ese mismo título que había quedado vacante en 2018; hacen pensar que el mejor momento de su carrera quedó atrás.

Sin embargo, el peleador de 32 años ha enfilado luego dos victorias consecutivas, ante Adrián Granados e Ivan Redkach, por lo que un triunfo ante Spence sin dudas que lo pondría de nuevo en la cima. "Siento que es el momento adecuado, que es la hora de Danny García. Es hora de que suba y tome lo que es mío, porque soy el verdadero campeón del CMB. Soy el verdadero campeón del CMB en 140 y 147. Sabes, tuve un reinado de seis o siete años en eso", expresó en diálogo con The Last Stand Podcast.

Si bien García entiende que nadie lo tiene como favorito para el combate que está agendado para el 21 de noviembre, también entiende que nadie puede descartar de plano la posibilidad de que acabe llevándose la victoria más importante de su carrera. "Él no tiene más habilidades que yo. No tiene más poder que yo. Los he enfrentado a todos, estoy probado en batalla. Siento que soy mejor peleador que él. Tengo que ir allí y demostrarlo", concluyó.

