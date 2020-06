En tiempos de pandemia, Navarrete marca diferencia con otros campeones mundiales

El hecho de que Emanuel El Vaquero Navarrete vaya a pelear este sábado en Ciudad de México ante Uriel Yuca López marca una clara diferencia entre el peleador mexicano y otros grandes campeones mundiales de boxeo que hay en la actualidad.

Esto tiene que ver con que al dueño del cinturón súper gallo de la Organización Mundial de Boxeo no le preocupa ni la ausencia de público ni la consecuente reducción en su bolsa. Lo único que le interesa, quedó claro, es volver a la acción.

Navarrete entrena en tiempos de pandemia (Getty)

“A Emanuel le gusta su trabajo, le gusta lo que hace. Hablando económicamente, eso no fue un problema. Siempre le ha gustado el boxeo, y cuando vimos que esta situación era complicada para todas las líneas de trabajo, estaba contento con la posibilidad de ingresar al ring. El factor económico no tuvo nada que ver con eso, le gusta mucho esta oportunidad y eso no fue un impedimento", expresó su entrenador principal Pedro Navarrete en diálogo con ESPN.

Recuerden, hay boxeo mañana y también el sábado �� en vivo �� por #ESPNKnockOut en ��ESPN para toda Latinoamérica pic.twitter.com/hrLOhWWrQe — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 18, 2020

Y agregó: "Siempre quiso estar activo. Cuando las autoridades nos pidieron que cerráramos el gimnasio, rápidamente instaló uno en su casa y comenzamos a trabajar allí. Cuando le dijeron sobre esta pelea, estaba feliz, aunque por supuesto se tomaron medidas para llegar y estar seguros. La familia y el equipo siguen todas las indicaciones de un médico para que nadie reciba COVID-19 y gracias a Dios que estamos aquí".

El combate de este sábado ante Yuca López está pactado a diez rounds y no habrá títulos en juego. Para el futuro, existe la posibilidad de un enfrentamiento con Nagoya Inoue en la división súper gallo, pero también la de subir de categoría para buscar nuevos objetivos y títulos.

Lee También