BTS | Preventa de "MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK": Conoce la fecha, dónde y cómo reservar en la preventa desde USA

BTS ya publicó la fecha de preventa de "MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK" (el cuál es una extensión del MAP OF THE SOUL de BTS) hace unos minutos por medio de Weverse y en esta nota te informamos qué novedades traerá y cómo adquirir por medio de la plataforma oficial de Weverse Shop.

¡ARMY sigue recibiendo noticias con BTS! Este día ha estado lleno de sorpresas, desde el teaser que salió en la mañana del photobook"MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK" (si no lo llegaste a ver, sigue bajando esta nota para que lo puedas ver).

En la tarde, el lanzamiento de la canción Sleep de V hace algunas horas por el canal BanTanTV, el avance fotográfico del photobook que publicó HYBE desde el portal Weverse (si no lo haz visto, haz click AQUÍ para que puedes revisarlo). Y hace unos minutos, por medio del mismo portal se dió a conocer la fecha de la preventa como lo que contendrá este último trabajo de BTS.

Cuándo es la preventa MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK de BTS en USA

MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK de BTS tendrá dos fechas: la preventa y la venta oficial. Siendo la preventa para Estados Unidos a las19:00 hs del miércoles 21 (PT) / 22:00 hs del miércoles 21 (ET). Se recomienda estar atentos media hora antes para no perder la posibilidad de reservar tu compra.

FECHA DE RESERVA: 22 de abril (jueves) para Corea | 21 de abril para USA

FECHA DE LANZAMIENTO: 24 de mayo (lunes) | 23 de mayo para USA (por confirmar cuando la hora del lanzamiento sea publicado)

Lugar: Weverse Shop

Horario por país para Preventa de MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK de BTS

Estados Unidos: 19:00 hs del miércoles 21 (PT) / 22:00 hs del miércoles 21 (ET)

Corea del Sur: 11:00 horas (KST)

México: 21:00 hs del miércoles 21

Perú: 21:00 hs del miércoles 21

Colombia: 21:00 hs del miércoles 21

Ecuador: 21:00 hs del miércoles 21

Venezuela: 22:00 hs del miércoles 21

Bolivia: 22:00 hs del miércoles 21

Chile: 22:00 hs del miércoles 21

Argentina: 23:00 hs del miércoles 21

Brasil: 23:00 hs del miércoles 21

Qué trae el MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK de BTS

Por propias palabras de HYBE en Weverse, es este photobook esa enfocado en "encontrar el 'yo perfecto'" a través de varias sesiones fotográficas de RM, V, Jimin, JHope, Suga, Jin y Jungkook, quienes explotaron al máximo el uso de varios colores y saturación que resaltaron cada característica de la personalidad de cada cantante que te dejará asombrado (si es que ya no lo estás con el pequeño avance que publicaron).

Se empaquetaron dos versiones diferentes de CLUE y ROUTE en un fotolibro de tapa dura, y cada versión tiene una tarjeta de película diferente, papel conceptual doblado, póster doblado, tarjeta fotográfica y composición de tarjeta lenticular:

1. MANGA + LIBRO DE FOTOS

196x257 mm / 128p (incluida la página plegada)

2. TARJETA DE PELÍCULA

70x100mm / 7ea 1 juego

3. DOBLAR PAPEL CONCEPTUAL

370x490mm / 1ea

4. DOBLE CARTEL

750x570mm / 1ea

5. TARJETA FOTOGRÁFICA

55x85mm / Aleatorio 1 de 7

6. TARJETA LENTICULAR

130x80mm / 1ea

Cómo comprar y cuánto es el precio de la preventa del MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK de BTS

Aún no se confirma el precio de la preventa y el precio oficial, sin embargo se recomienda:

* Abrir su cuenta en Weverse Shop señalando que tu compra lo realizarás en USA y que la moneda será en dólares.

* Asimismo actualizar la dirección a donde va a dirigirse tu paquete para evitar contratiempos.

* Si no vives en USA, puedes ingresar por GLOBAL para poder reservar tu preventa. Recuerda que debes revisar si tu país se encuentra en esta opción si no no podrás reservar tu photobook.

Asimismo, se recomienda que estes en la plataforma media hora antes atentos para la aparición del producto en la sección de BTS y puedas adquirirlo con prontitud dado que muchos estarán usando esta opción dado que muchos países no están en la lista global.

Sleep de V (Kim Tae-hyung)

BTS 'MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK teaser:

El día 20 de abril se lanzó el teaser titulado: [PREVIEW] BTS (방탄소년단) 'MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK' Teaser y hasta el momento de la actualización de la nota a superado los 2 millones visualizaciones y más de 1 millón de "me gusta". Este corto anuncia un nuevo photobook de la banda.

