Errol Spence confesó que el accidente le cambió la forma de ver el boxeo y su carrera

El 28 de septiembre de 2019, tras una durísima batalla, Errol Spence se impuso a Shawn Porter por decisión dividida de los jueces y le arrebató el cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo; para sumarlo al que ya había conquistado de la Federación Internacional de Boxeo venciendo por nocaut a Kell Brook en 2017.

Ni siquiera había pasado un mes de esa segunda coronación cuando The Truth sufrió un grave accidente automovilístico del que no solo salió con vida milagrosamente, sino que ya lo tiene recuperado y listo para volver a subirse al cuadrilátero antes que termine el año, nada menos que ante Danny García.

A sus 30 años, y siendo dueño de un récord profesional de 26 victorias sin empates ni derrotas, Spence entiende que todo el proceso de recuperación que debió atravesar para volver a estar en condiciones de defender sus cinturones de campeón lo dotó de mayor experiencia que cualquier combate.

"Tres meses después del accidente, comencé a correr y todavía me dolían las caderas. Luego subí de peso. Probablemente subí a 192 libras. Ponerse en forma fue la parte más difícil", comenzó contando en una entrevista que junto a Danny García, que será su rival, concedieron a Fox Sports para promocionar esa cartelera del 21 de noviembre.

Y agregó: "Siendo joven tienes esas falsas sensaciones de seguridad. Crees que eres invencible. No tenía seguro de vida. Cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, finalmente te das cuenta que si algo hubiera pasado no hubiera dejado nada a mis hijos. Me hizo cambiar de perspectiva en el boxeo y en la vida, porque nada puede darse por sentado".

